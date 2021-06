Luego de años de lucha a nivel nacional, pero que en Salta se daba municipio por municipio, finalmente el Congreso de la Nación sancionó la ley que establece un cupo laboral trans, para propiciar la inserción laboral de un sector que siempre relegado y discriminado.

Ayer el activismo LGBT se concentró frente a la Legislatura para seguir la transmisión virtual del debate y la votación de la ley en el Senado. La aprobación fue recibida con mucha alegría, pero inmediatamente proyectaron lo que podría suceder en Salta, por lo que adelantaron que la lucha seguirá para que se garantice la inclusión laboral en la provincia, donde ya siete municipios aprobaron el cupo pero no lo han efectivizado.

La nueva Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal denominada "Diana Sacayán - Lohana Berkins", en homenaje a la tucumana y la salteña pioneras en la reivindicación de derechos de las mujeres trans, estipula que el Estado nacional deberá garantizar un mínimo del 1 por ciento de su planta laboral para personas travestis, transexuales y transgénero.

La votación en el Senado fue de 55 a favor, 6 abstenciones y un solo voto en contra. Nora Giménez y Sergio Leavy votaron en afirmativo, en tanto que Juan Carlos Romero estuvo ausente en la sesión.

Nunca más al calabozo

La aprobación de la ley fue recibida en Salta por las activistas, que con un arcoiris de fondo que se formó en el cielo gritaban "al calabozo no volvemos nunca más". Entre las actividades con las que se esperó la votación, hubo un banderazo y también cantó la artista Celeste Martin.



"Hemos luchado durante muchos años porque no queremos el calabozo, no queremos la criminalización, no queremos más que oportunidades que han tenido personas cis, derecho a la educación y acceso al trabajo", manifestó la referenta trans María Pía Ceballos.

La activista dijo a Salta/12 que eligió vivir este momento de espera por la aprobación de la ley en la provincia donde ha militado mucho tiempo. Ella se encuentra trajando en Buenos Aires, en el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad y fue antes directora del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres en Salta. "Queremos oportunidades para trabajar, merecemos llegar a la vejez y es con trabajo digno, democracia para las travestis (...)", sostuvo.

Por su parte, la activista y coordinadora de Mujeres Trans Argentina a nivel provincial, Luz Suica, dijo a Salta/12 que la aprobación de la ley de Cupo Laboral Trans "va a ser un cambio histórico para la comunidad LGBT como en su momento lo fue la ley de identidad de género. "Necesitamos que haya una inclusión digna y real, no solamente dentro del Estado (...) que también las empresas privadas tomen esto y que contraten a personas travestis y trans", aseveró.

Suica dijo que necesitan el cupo laboral trans porque han sido vulneradxs en su situación laboral. "No nos han contratado por nuestra identidad de género. Esto aún sigue pasando, en muchos casos hay compañeras que sufren cuando están contratadas en algún lugar por su identidad u orientación, entonces también es un recorrido histórico. Muchas compañeras y compañeros han tenido que ocultar su identidad sexual para poder conseguir un puesto laboral", afirmó.

Al aprobarse la ley, la militancia que sigue es para que "realmente se cumpla", "y que el día de mañana cuando vayamos a hacer un trámite administrativo sea una persona trans la que ocupe esos lugares porque tenemos la capacidades, falta que haya decisión y el momento es hoy", dijo Suica.



La referenta señaló que en Orán, el primer municipio de la provincia que aprobó el cupo laboral trans, no se efectiviza, "hay dos compañeras trabajando pero no por el cupo". Y respecto a otros 6 municipios que lo aprobaron el año pasado "tampoco hay efectivización".



Suica explicó que el promedio de vida de las personas trans es de 40 años y que es algo debe cambiar. Dijo que en la provincia sigue habiendo violencia institucional contras las personas trans. Una de las luchas del colectivo LGBT es por la derogación del artículo 114 del Código Contravencional que ha servido para criminalizar los cuerpos trans travestis.



"Conquistamos un derecho más que constituye una reparación para el colectivo trans", afirmó el activista transmasculino Santiago de los Angeles Cruz. Sostuvo que la aprobación del cupo laboral trans "es esperanzador para todos". Explicó que las transmasculinidades están poco visibilizadas pero que afrontan "muchas situaciones de desempleo" que tienen relación con la exclusión del sistema educativo por la que muchos no han podido terminar sus estudios "por discriminación y muchas cuestiones, no se respetan las identidades autopercibidas". "Tienen que haber políticas públicas reales que cambien el camino para nosotros", expresó.

"Esto es algo nacional (la aprobación del cupo), pero tenemos la esperanza de que esto se cumpla en Salta. Si bien ya había un decreto no se hacía efectivo, menos en la provincia. Cuando afrontamos esta realidad, instamos a que esto sea válido, que lo podamos vivenciar y que las vidas trans cambien", sostuvo Cruz.

Señaló que necesitan acceso al trabajo, a la vivienda y a la salud. Y añadió que en la diversidad transmasculina, "hay muchos artistas, cantantes y dibujantes, eso les ha servido mucho como resiliencia en sus vidas, les ha servido para salir adelante, para generar emprendimientos", por ello instó a que el Cupo Laboral garantice acceso al empleo teniendo en cuenta "las distintas habilidades de las personas trans".

"La lucha no se detiene acá, tenemos que seguir luchando juntes, unides. A nivel Salta falta mucho por ver", opinó Cruz. Añadió que las personas trans masculinas también sufren violencias. "Lo hacen de mil formas, hay pibes que son trabajadores sexuales y no los visibilizan, también la pasamos mal".

Cruz también es conocido por formar en enero un espacio para vincular las transmasculinidades al deporte. Se llama Warriors Fútbasq Club (WTF) Salta y ya lo integran 20 varones trans.