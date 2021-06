La ministra de Salud Sonia Martorano destacó ayer el ritmo del operativo de vacunación contra el coronavirus, que por estos días continuó con la franja de 40 a 45 años sin comorbilidades, adelantando que la semana próxima comenzarán a otorgar los turnos para los sub 40. Ante ese escenario, la funcionaria estimó que en dos meses la provincia puede completar el esquema en la población vacunable. En el marco de una recorrida por el vacunatorio ubicado en el predio de la ex Rural junto al senador nacional, Roberto MIrabella, la titular de la cartera sanitaria indicó que ayer se dieron 37.700 turnos y que el objetivo es seguir vacunando a 40 mil santafesinas y santafesinos por día. "Por supuesto, todo va de la mano de la llegada de las vacunas, pero con el arribo mañana (por hoy) de 97 mil dosis de Sinopharm van a ser más de 200 mil vacunas recibidas esta semana por lo que estamos vacunando a personas entre 40 y 45 años sanos y seguiremos bajando hasta los 18 años", Consultada por la vuelta a la presencialidad en el nivel primario, Martorano señaló: "La provincia apostó fuerte a la vacunación de los docentes con las dos dosis, está todo preparado, pero hay una situación sanitaria que nos preocupa, los equipos de salud están con alto nivel de tensión. No es el momento de tener demasiadas habilitaciones y está muy cerca la cepa Delta, tenemos que estar súper atentos".