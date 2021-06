Que Lucía Tessa, Zoe Maguna Croci y -hasta hace unos meses- Ciro Abonizio fueran al mismo curso de la Escuela provincial Nigelia Soria es un azar feliz del que nació un acontecimiento musical: esta noche, a las 20, por YouTube, se podrá apreciar un recital conjunto de Adrián Abonizio, Flor Croci y Martín Tessa a beneficio de la fiesta de graduación que tendrá lugar a fines del año próximo. ¿Por qué ahora? Para cerrar el costo, que ya es elevado para muchas familias de la promoción. "Somos tres variantes distintas, Flor es rock femenino en estado puro, Martín es un tanguero en estado puro y yo soy un híbrido", dice Adrián Abonizio sobre el show que armaron -y que ya está grabado- con temas propios, versiones conjuntas y final con un tema emblemático: El Témpano.

"Surgió por una cuestión solidaria con las familias que no podían pagar la graduación que tenía que cerrarse ahora, y queríamos que estén todos, todas y todes. Así que surge por eso, y permitió tocar con Flor, que es una referente y una persona muy talentosa y con Adrián, lo mismo, un referente de la canción rosarina indiscutible", dice Tessa, codirector de la orquesta Utópica, guitarrista eximio que se da el lujo de acompañar el canto de su hija Lucía. "Es una cosa que no se compara con nada, de las mejores cosas que me pueden pasar como músico", se derrite.

Flor subraya que se divirtieron muchísimo. "Después de grabar, le escribí como a las dos de la mañana a Adrián. No me podía dormir, estaba prendida fuego. Y él también", se deja llevar por el entusiasmo. Por eso, hoy arenga a sus compañeros: "Les dije que la sigamos porque está buenísimo". Flor invita a tocar al papá de Eliazar, otro de los amigos. "Yo digo que se tendría que llamar La peña de les suegres, pero me lo bocharon", dice Flor en alusión a los noviazgos de les hijes.

Aunque Ciro dejó la escuela hace unos meses, con otro proyecto educativo, le propuso a su papá participar del recital a beneficio. "Mi hijo no va más a ese colegio, pero los chicos amablemente lo invitan a la graduación. Ciro dejó el colegio para hacer cuarto y quinto en un Eempa. Más allá de eso, yo tengo muy buenos recuerdos de todo lo que los chicos de alguna manera nos dieron a los padres, como fue la oportunidad de participar en la toma del colegio. Cuando uno tiene un arte en desarrollo tiene que ser generoso, es como un médico. A veces no tiene que cobrar la consulta", consideró Abonizio sobre este encuentro que definió como un "largarse al vacío con gente que conoce pero no ha tocado nunca".

Para disfrutar del recital, se puede hacer un aporte de 500 pesos por Mercado Pago al CVU 0000003100060604870870 (a nombre de Lorena Guadalupe Alfieri) y luego enviar un mail con el comprobante, más un número de teléfono, a [email protected], para recibir el link donde se podrá escuchar este show que más allá de sus benéficos fines significa también un encuentro de tres artistas descollantes.