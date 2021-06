La de este viernes fue una jornada muy intensa en materia de discusiones intersectoriales por el tema carnes. Hubo dos encuentros con funcionarios y varios cruces entre empresarios de distintos sectores. No hubo acuerdos entre el sector privado, como tampoco entre empresarios y gobierno. Los frigoríficos advierten que con un mercado acotado por las restricciones a las exportaciones, no podrán bajar sus precios. Los productores de hacienda no están dispuestos a negociar si el gobierno no da marcha atrás con la cuotificación de las ventas al exterior, porque dicen que reducirá la faena y, por lo tanto, la compra de hacienda. El gobierno, en tanto, sostuvo a través de quienes representaron al Ministerio de Desarrollo Productivo, que no cederá en su intención de "limpiar" el mercado de operadores irregulares y que los mecanismos que aplican lo está logrando. Y reclamó que la industria apostara a incrementar las ventas internas a través de precios más accesibles. El último encuentro por canales electrónicos terminó cerca de las 20 horas con una sola decisión concreta: la discusión del Plan Ganadero quedó para la semana próxima.

La Mesa de Carnes, que reúne a toda la cadena del sector, había sido convocada para este viernes al mediodía, con la intención de empezar a tratar el Plan Ganadero para aumentar la producción en el mediano plazo, y lograr un acuerdo para moderar los precios en mostrador en lo inmediato de los cortes más populares.

Unas horas antes del encuentro, se conoció la Resolución Conjunta de Agricultura y Desarrollo Productivo, en la que se reglamenta las restricciones para la exportación de ciertos cortes bovinos hasta fin de año--los de mayor demanda en el mercado interno-- y la cuotificación de las exportaciones restantes entre frigoríficos que ya hayan exportado entre julio y diciembre de 2020. Del promedio mensual exportado en esos seis meses, se le otorgaría un 50% mensual para los envíos al exterior de julio y agosto.

El volumen promedio mensual exportado en el segundo semestre de 2020 ascendió a 59.540 toneladas. La mitad, 29.770 toneladas, es el cupo que se permitirá exportar por mes en julio y agosto. De la distribución de este cupo, resultó que las mayores cuotas le corresponderán a Swift Argentina (3183 toneladas), Gorina (2399 toneladas), Arre Beef (1867), FRIAR (del grupo Vicentin, 1600 toneladas), Rioplatense (1482 toneladas), Bernal (1303 toneladas), Marfrig Argentina (1238 toneladas), SAIE La Patagonia (La Anónima, de los Peña Braun, 1233 toneladas) y Azul Natural Beef (1067 toneladas).

Es decir, que los primeros nueve frigoríficos exportadores concentrarán el 51% de las cuotas asignadas. Con un detalle que no pasó despercibido para sus colegas: los nueve pertenecen al Consorcio de Exportadores de Carnes ABC. Si se agregaran las cuotas asignadas a otros integrantes del Consorcio ABC que no están en esos primeros lugares (Quickfood, Ecocarnes, Rafaela, Frigolar, Logros y Runfo), le suman otros 4254 toneladas mensuales, que lleva la participación del ABC en el reparto, al 66% del total.

Este sector, el Consorcio ABC, es además el que controla las ventas por Cuota Hilton y Cuota 481 a Europa y los contratos con Estados Unidos, que quedaron excluídos de las restricciones, lo cual lleva a estimar que, en las actuales circunstancias, quedaron en sus manos más del 80% de las exportaciones de los próximos meses.

Según fuentes privadas, este fue uno de los temas más calientes en los debates previos a la reunión de la Mesa de Carnes entre dirigentes de la agroindustria. Sobre esa bronca inter industrial intentó montarse la Mesa de Enlace, que participaba del debate virtual, proponiendo "no ir a la reunión con el gobierno". Los frigoríficos medianos que hasta ahí le apuntaban al Consorcio ABC, refutaron a la Mesa de Enlace y desarmaron su intento de sacar partido del debate.

El encuentro con las autoridades, finalmente, se realizó pese a que los representantes privados no llegaron a saldar sus diferencias. Y en dos etapas. En la primera, al mediodía, con presencia de los ministros Luis Basterra y Matías Kulfas, fue marco para que los industriales y ruralistas plantearan su cuestionamiento a las medidas contra las exportaciones. Se resolvió hacer una segunda reunión a partir de las 18, ya sin los ministros, la cual quedó trabada en los mismos términos: no habrá marcha atrás con las medidas, y la discusión del Plan Ganadero quedó para la semana próxima.

En cuanto a los cortes a precios accesibles, hubo una exhortación del gobierno a los industriales para que se cumplan pero no se llegó a un acuerdo. Sin solución por el momento, las discusiones se retomarán tras el fin de semana.