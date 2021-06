*Este concepto, apareció por primera vez en el chiste de tapa de Página/12 , de Daniel Paz y Rudy, del 22 de junio de 2021.

Recuerdo un viejo chiste popular, tal vez anónimo:

El marido de una profesora de literatura llega a su casa antes de lo previsto y encuentra a su esposa acostada con otro hombre. Y dice él: “¡Estoy sorprendido!”, y le responde ella: "¡Error! La sorprendida soy yo, vos estás estupefacto”.

Voy a ser honesto y sincero con ustedes. Las actitudes, dichos y silencios de cierto sector de la población no dejan de dejarme ¿sorprendido? ¿estupefacto? ¿atónito? ¿alelado, ¿boquiabierto?... o una buena ensalada de todo eso junto, mediáticamente condimentada.

El sector de la población del que les hablo es el que algunos pueden identificar con el neoliberalismo; otros, con la oposición destituyente; otros, con la psicopatricia delirante; otros, con un animal del reino de los primates; otros; con la megalomanía mauritócrata, y no faltará quien les atribuya cierto republicanismo de mercado.

He de decir, en mi defensa, que hasta el propio presidente se ha manifestado cuanto menos extrañado por motivos similares a los míos, y lo ha hecho públicamente y sin medias tintas. Cosa que me alivia.

Sin embargo, aunque nuestra salud mental quiera evitarlo y nuestro sentido del absurdo se rebele, todo lo que hace esa gente tiene un sentido: lograr la impunidad de rebaño. O sea, “hacer lo que quieran sin que haya consecuencias, gratuitamente; o, peor aún: ganando votos, dinero, negocios, o todo eso junto”.

Veamos:

* Se pasaron gran parte del 2020 diciendo que la pandemia no existía y protestando contra las medidas de protección, y alguno de ellos decía “y bueno, que se mueran los que se tengan que morir” (se sentían inmortales, parece).

* Cuando aparecieron algunas vacunas dijeron que eran veneno, que te podían cambiar el ADN, que te podían volver “magnético” y que eran malas para la salud porque provenían de “países no democráticos”. ¿Es necesario aclarar que, en su extraño diccionario, “democracia” quiere decir “libreempresa” o “libre mercado” o “aparente libertad de mercado, manejada en verdad por 'nosotros'”?

* Cuando el número de víctimas fatales creció, acusaron al gobierno de no hacer nada. "No hacer nada” era como denominaban a las medidas de protección y la búsqueda incesante de vacunas por todo el mundo que el gobierno encaró desde el vamos, mientras el “algo” que ellos hacían era decir “no me importa cuántos mueran, quiero tomar cerveza, viajar a Miami, comprar dólares y darle órdenes a alguien”.

* Cuando se vio que las vacunas eran realmente útiles, dijeron que el gobierno vacunaba a sus amigos VIP (qué raro, "envenenar" a los amigos...). Al mismo tiempo, en algún distrito que ellos gobernaban, privilegiaron a los trabajadores de la salud privados (pensando en que quizás eran sus votantes) por sobre los públicos (si eso no es VIP…).

* Cuando se vio que las vacunas eran efectivas, protestaron porque eran pocas.

* Cuando se vio que no eran pocas, protestaron porque faltaba “la única buena”, producida por un laboratorio privado.

* Cuando en otros países "la única buena" tuvo algún problema, propusieron regalar las Malvinas a cambio de que quizás mandasen alguna vacuna.

* Cuando el laboratorio negó enfáticamente estar interesado en isla alguna, siguieron igual.

* Cuando un artista (músico cantautor, trovador, juglar) realizó una humorada, una divertidísima ironía musical sobre el tema y tuvo la “mala suerte” de que se viralizase, lo atacaron desde sus medios, redes y trolles, e incluso lo amenazaron.

* Pidieron enfáticamente “volver de Valenzuela” (país inexistente al que jamás habían ido). Pidieron Justicia independiente (independiente de la verdad, dependiente de la subjetividad de ellos). Denunciaron un pacto entre la vicepresidente y el gobierno ruso, por el cual obtendríamos vacunas a cambio de que los rusos instalaran centrales nucleares. Y tiraron bolsas de residuos negras con nombres de personas en la Plaza de Mayo.

* Uno de sus líderes prometió que sería “el último argentino en vacunarse", y corrió a vacunarse en Miami.

* Reaccionan violentamente ante cualquier medida gubernamental para bajar los precios, pero no dejan de quejarse de la inflación.

* Manejan parte de la Justicia de una manera casi obscena.

* Dominan la prensa enfermónica y utilizan conceptos como “fake news” o “posverdad” para darle cierta supuesta credibilidad a lo que es una clara "mentira”. Relativizan el valor de la verdad. “Miente, miente, que todo quedará”, dicen, superando a Goebbels.

* Cuando alguien les recuerda que durante cuatro años ellos gobernaron el país y lo destruyeron, niegan "cualquier conocimiento de sus actos”, como los de Misión imposible.

* "Me ofrecieron ser vacunada bajo la mesa" (incomodísima posición para estirar el brazo), llegó a decir una de sus referentes culturales.

* Otro dice, como si fuera lo más natural, representar al Fronte dell'Uomo Qualunque (grupo italiano de fines de la Segunda Guerra Mundial, protofascista, antipolítico, profundamente individualista,).

* Otros, que decían que en la educación pública "se cae", reclaman “presencialidad” para salvar la educación pública.

Me podrán decir que es un sector minoritario de la numerosa oposición, pero aun si así fuera, ¿por qué el otro sector, el mayoritario, no les grita: “¡cállate, cállate, cállate, que me desesperas!” o al menos “¡guarda, que así no nos vota nadie!”.

Es que no creen que así no los vota nadie; por el contrario, piensan que así suman votos, empresas, negocios, que para ellos es lo mismo. Y saben que, mientras se cubran unes a otres, son impunes e impunas.

Y, al parecer, tienen clarísimo que "nadie se salva solo" y, por eso, cuando quieren destruir a alguien, usan todas sus armas, herramientas y medios (fake news, lawfare, causas falsas, notas en medios, trolls) para “aislarlo/a”. Y muchas veces lo consiguen.

Lo que buscan, finalmente, es naturalizar la mentira, la falsa acusación, el prejuicio, y que no nos demos cuenta, que ni siquiera nos importe si lo que dicen es cierto o no.

De esa manera, consiguen “impunidad de rebaño”.

Etceterexit.

Sugiero finalizar la lectura de esta columna con el video: “cha-carera”, de RS Positivo (Rudy-Sanz), en el canal de Youtube de dichos autores: