Los argentinos Diego Schwartzman, noveno preclasificado, Federico Delbonis, Facundo Bagnis y Nadia Podoroska serán los primeros en debutar este lunes en el Abierto de Wimbledon, tercer Grand Slam de la temporada que retorna al circuito profesional de tenis tras un año de ausencia por la pandemia de coronavirus.



La fiesta sobre el césped del All England Club en Londres tendrá este 2021 la participación de un grupo de ocho jugadores argentinos, cuya segunda mitad (Guido Pella, Juan Ignacio Londero, Facundo Coria y Marco Trugelliti) verá acción recién el martes.



Históricamente adverso para el tenis argentino, por la característica de una superficie sin tradición en el país, las mayores expectativas están lógicamente depositadas en el "Peque" Schwartzman, pese a que llega sin jugar ningún torneo previo sobre césped.



El número 11 del ranking ATP se estrenará ante el francés Benoit Paire (46) en el tercer turno de la cancha 17, un horario aproximado al mediodía de Argentina. En caso de ganar, la siguiente instancia la afrontará ante el italiano Marco Cecchinato (84) o el británico Liam Broady (144), invitado por la organización.



Su historial con el francés arroja una victoria para cada uno: el europeo le ganó en el Masters 1000 de Roma en 2018 y el porteño tuvo revancha en Múnich 2019, ambos juegos sobre polvo de ladrillo.



En sus cinco presentaciones por el "Major" británico, Schwartzman registra tres eliminaciones en primera ronda (2015, 2016 y 2017), una en segunda (2018) y otra en tercera (2019), por lo que este año intentará sostener la tendencia creciente y alcanzar la segunda semana de competencia por primera vez.



El "Peque" llegó hasta la tercera vuelta del Abierto de Australia y a los cuartos de final de Roland Garros, en los otros dos torneos grandes que disputó esta temporada, que de momento le reportó un solo título, el ATP de Buenos Aires.



Motivado por un renacer tenístico, el azuleño Delbonis jugará Wimbledon por sexta vez en su carrera con un duro desafío desde el inicio como el que supone su partido ante el ruso Andrey Rublev, siete del mundo y quinto favorito en Londres.



Delbonis, de 30 años, debutará no antes de la 9:00 con el que será su primer choque ante el tenista moscovita, que este año fue campeón del ATP 500 de Rotterdam y finalista del Masters 1000 en Montecarlo.



El argentino, eliminado en primera ronda en sus cinco presentaciones anteriores, transita una campaña positiva, con un parcial de 19 victorias-12 derrotas y buenos resultados en Santiago (semifinales), Madrid (octavos), Roma (cuartos), Belgrado (semis) y Roland Garros (octavos).



El campeón de la Copa Davis 2016 comenzó la temporada en el puesto 77 del ranking y actualmente ocupa 48to. lugar, convertido en el segundo mejor tenista argentino del momento.



Facundo Bagnis (91) será el primero en salir a la cancha a las 7:00 frente al serbio Miomir Kecmanovic (47), lo que marcará su cuarta presencia en el césped londinense, donde nunca pudo ganar. El rosarino fue despedido en la fase inicial de las ediciones 2015, 2016 y 2017. En su vuelta al tercer Grand Slam del año, se enfrentará con un rival que ya lo venció en la primera ronda del torneo de Belgrado en abril pasado.



Nadia Podoroska (39) tendrá su estreno absoluto en el All England Club cuando se mida con la estadounidense Ann Li (68), después de ganar la última semana los dos primeros partidos de su carrera sobre césped en el torneo alemán de Bad Homburg. Su presentación esta prevista cerca del mediodía, en el tercer turno de la cancha número 7.



Los otros cuatro argentinos de la edición 2021 en Londres jugarán el martes. El bahiense Pella (59), en una temporada para el olvido que incluye nueve caídas en primera ronda, en el Australia Open, los Masters 1000 de Montecarlo y Madrid; el ATP 500 de Barcelona y los 250 de Ginebra, Cagliari, Stuttgart, Halle y Mallorca, asumirá un difícil partido ante el italiano Matteo Berrettini (9).



Pella fue el único tenista de su país que sumó rodaje en césped, aunque con derrotas rápidas en Stuttgart, Halle y Mallorca. Envuelto en un flojo presente, está obligado a defender los puntos de su última presentación en 2019 cuando llegó a cuartos de final, de lo contrario sufrirá un marcado descenso en el ranking.



El cordobés Londero (128), de muy mala temporada, jugará ante el italiano Gianluca Mager (78); el rosarino Federico Coria (89) hará su debut en Wimbledon ante el colombiano Daniel Elahí Galán (112) y el santiagueño Marco Trungelliti (206), quien a los 31 años superó por primera vez la clasificación previa, enfrentará al francés Benjamin Bonzi (118).



En la jornada del lunes también destacan los partidos que jugarán el serbio Novak Djokovic, número 1 y defensor del titulo, ante el estadounidense Jack Draper; el griego Stefanos Tsitsipas -reciente finalista de Roland Garros- contra el norteamericano Frances Tiafoe y el escocés Andy Murray ante el georgiano Nikoloz Basilashvili.



Murray, de 34 años, ex número 1 del mundo, acosado por una lesión de cadera que lo puso al borde del retiro, regresa tras cuatro años a Wimbledon, donde fue campeón en 2013 y 2016.



El Grand Slam británico, que reparte premios por 49 millones de dólares, tendrá este año ausencias de peso: el español Rafael Nadal (3), el austríaco Dominic Thiem (5) y la rumana Simona Halep (3), defensora del título que conquistó en 2019.



Sólo dos argentinos alcanzaron la final en la historia de Wimbledon: Gabriela Sabatini, que la perdió ante la alemana Steffi Graf en 1991, y David Nalbandian, derrotado por el australiano Lleyton Hewitt en la temporada 2002.