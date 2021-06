* The Beatles: Get Back ya tiene fecha de lanzamiento. Los tres episodios del documental de Peter Jackson sobre la banda de Liverpool se estrenarán el 25, 26 y 27 de noviembre por Disney +. El realizador trabajó con 56 horas de pietaje inédito del rodaje de Let It Be. “En varios aspectos, el extraordinario material de Michael Lindsay-Hogg capturó múltiples líneas argumentales. La historia como amigos y como personas. Es la historia de flaquezas humanas y una asociación divina. Es un relato minucioso del proceso creativo, con la composición de emblemáticas canciones bajo presión, en medio del clima social de principios de 1969. Pero no es un relato nostálgico: es crudo, honesto y humano”, dijo Jackson.

* Flow estrenará de manera íntegra la segunda temporada de El mundo de Mateo el próximo jueves. El protagonista (Renato Quattordio), quiere ir a fondo con el asesinato de un compañero de colegio que lo tuvo entre la mira de los acusados. Dirigida por Mariano Hueter, la ficción tiene claros vínculos con el thriller psicológico y las historias de iniciación a patadas con el trasfondo de Berazategui. Son ocho episodios.

* HBO Max va a producir un reinicio para Perfect Strangers, esa sitcom ochentosa sobre dos primos lejanos que convivían en Chicago. Será con cambio de género y lugar. La nueva versión se centrará en la relación entre Dejay (Robin Thede) y Poppy (London Hughes), dos mujeres que “inesperadamente descubren que son hermanastras cuando heredan un apartamento de un dormitorio ubicado encima de un estudio de trap yoga en Brooklyn”. Thede, conocida por The Black Lady Sketch Show, será su productora ejecutiva y también estará a cargo de los guiones.





El personaje

Colin Zabel de Mare of Easttown (Evan Peters). El cortés y afable colega de la protagonista. Por más que le pese en su pueblo lo consideran un detective estrella. Mirada infantil, siempre con un café para su compañera y enamoradizo cual querubín. Por motivos que no vale adelantar, su rostro podría ilustrar el término spoiler en un diccionario.