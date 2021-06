El juez José Luis Mascali presidirá hoy a la 10 la audiencia de apelación en la que se dirimirá el planteo de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery sobre la inconstitucionalidad del artículo 27 del Código Procesal Penal de la provincia ante la imposibilidad de imputar al senador Armando Traferri (foto) en el marco de la investigación que llevan adelante contra una asociación ilícita dedicada al juego clandestino.

El juez deberá resolver el planteo sobre constitucionalidad en una audiencia que tendrá su particular. Traferri no estará presente. Avisó que no concurrirá porque no es parte del proceso y por lo tanto no tiene nada que hacer ahí. El juez no entendió lo mismo y mandó a que se designe un defensor público de oficio para representarlo.

Edery y Schiappa Pietra están convencidos de que cuentan con elementos suficientes de que Traferri delinquió. A esa conclusión llegaron tras la investigación que realizaron sobre los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad, actualmente imputados y camino a juicio oral por asociación ilícita. La pretensión de inconstitucionalidad de los ficales fue rechaza en primera instancia.

Traferri no pudo ser imputado porque en diciembre, cuando los fiscales pidieron a la Cámara de Senadores del desafuero, más de dos tercios de los senadores rechazó la solicitud. Esa es la mayoría agravada que exige el artículo 51 de la Constitución provincial como condición para poder "someter a proceso" a un legislador o detenerlo. Se trata de una protección que la Constitución nacional de 1994 ha eliminado.

El concejal Roy López Molina (Cambiemos) dijo que en la audiencia a celebrarse hoy "se define si la política mantiene privilegios que no tiene el común de los ciudadanos".

"Lo que tiene que resolver el juez José Luis Mascali es si la corporación política mantiene privilegios o si por el contrario nos hacemos cargo de la demanda ciudadana de que la política sea humana, sea igual a cualquiera y que no haya trato VIP en la justicia penal para un legislador", sostuvo el presidente del bloque Cambiemos.

"Que Traferri sea sometido a un proceso nos pone a todos en situación de igualdad. Si no parece que todos los santafesinos somos de segunda y Traferri de primera porque no es que no se lo puede detener o condenar, no se lo puede ni siquiera investigar", reclamó López Molina.