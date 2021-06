Desde Santa Fe

El senador peronista Marcelo Lewandowski dijo ayer que el operativo en la Legislatura contra el director del Organismo de Investigaciones del MPA, Marcelo Sain, es una “barbaridad”. “Un atropello al estado de derecho” y a la “división de poderes” porque lo quieren suspender en un cargo que ganó por concurso –en el Poder Judicial- por hechos de cuando era ministro del Poder Ejecutivo y aplicándole una ley (la 14.016 anti Sain) con efecto retroactivo porque esa norma no existía cuando se inició el sumario. “Es un atropello de un poder hacia otro. Veo que muchos se rasgan las vestiduras cuando hablan de la República, de la Constitución y de las leyes, pero cuando tienen que aplicarlas, las aplican como quieren”, dijo el legislador.

“Me genera mucha desazón y tristeza” el silencio en otros ámbitos, sobre todo en el Poder Judicial, donde no levantan la voz ante esta “barbaridad”. “Hay que defender la división de poderes”. “Porque hoy es Sain, pero mañana puede ser cualquier otro”, advirtió.

Lewandowski criticó la mayorías parlamentaria que quiere sancionar a Sain como funcionario del Poder Judicial por hechos de cuando era funcionario del Poder Ejecutivo y aplicarle una ley “con efecto retroactivo”. El jueves está convocada la Asamblea Legislativa para tratar el dictamen de la comisión de Acuerdos que propone suspenderlo como director del Organismo de Investigaciones del MPA por seis meses y medio sueldo. “Lo que quieren es correrlo del cargo y sacarlo de la provincia”.

-¿Por qué este ensañamiento con Sain? –le preguntó un colega de LT9.

-Sain se metió con sectores de poder en la provincia. Rosario es una ciudad y un departamento penetrados por el narcotráfico. Sain se metió con poderes importantes donde la plata sucia tiene que lavarse en algún lado. Quizás metió mano donde nadie metía mano y a muchos no les conviene. Tal vez será por eso –se preguntó. “Sain molesta si sigue investigando. Quiso investigar cosas que nadie investigaba. Entonces, hay que correrlo. Y se están usando métodos que están lejos del estado de derecho”.

-El gobernador Perotti dijo que lo de Sain producirá cimbronazos en la provincia. ¿Lo ve así? ¿Es un retroceso institucional?

-Estoy de acuerdo. Me preocupa el silencio. Los que están en la justicia deberían ser los primeros en decir: hoy es Sain, pero mañana puede ser cualquiera. ¿O hay distintas varas? ¿Los fiscales defienden a uno sí y a otros no? Cuando hoy no se respeta la división de poderes y mañana ocurra otro caso, ¿qué van a decir?

El operativo contra Sain alineó a legisladores radicales, socialistas, macristas y senadores que responden a Armando Traferri. “Acá no hay un sector político, está atravesado por diversos sectores”.

La semana pasada, el bloque de senadores Lealtad –que integran Lewandoski y sus colegas Alcides Calvo Marcos Castelló, Ricardo Kaufmann, Cristina Berra, Eduardo Rosconi- rechazó el dictamen de la comisión de Acuerdos y anunció que el jueves lo votará en contra. El proceso que inició el fiscal regional de Reconquista Rubén Martínez y siguió la bicameral de Acuerdos “es absolutamente contrario a derecho”. Cuando Sain era ministro el régimen para sancionarlo era el juicio político y ahora como funcionario judicial quién debe intervenir es la auditora general del MPA, pero no la Legislatura. “Los sistemas de raigambre constitucional y legal no deben utilizarse según la conveniencia política” y “de ninguna manera aplicarse una ley en forma retroactiva”, alertó.