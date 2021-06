Los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery desplegaron ayer ante la Cámara Penal de Rosario su planteo destinado a imputar del delito de organizador de juego clandestino al senador provincial (PJ/San Lorenzo) Armando Traferri. La audiencia tuvo lugar luego que el camarista José Luis Mascali les abriera la chance de protestar el planteo de la jueza Eleonora Verón quien había señalado que no era inconstitucional que no se pudiera seguir investigando al legislador ya que sus pares del Senado habían rechazado otorgar el desafuero pedido por los acusadores.

Sin embargo como Traferri rechaza la continuidad del proceso - y hasta denunció a los fiscales por abuso de autoridad- no se presentó a la audiencia ni designó, como había requerido Mascali, un defensor que lo representara. Por eso lo hizo de oficio Marianella De Ponte, de la Defensa Pública,

El camarista Mascali escuchó los planteos de las partes y decidió un cuarto intermedio, para reolver la cuestión , algo que podría ocurrir en el transcurso de esta semana.

Lo que aducen los fiscales es que la normativa del Código Procesal Penal de Santa Fe que brinda fueros absolutos a Traferri es inconstitucional porque va en contra de la Constitución Nacional, que habilita frente a sospecha fundada en evidencia llevar a imputación a un funcionario con inmunidad, aunque no habilite su arresto. Los fiscales intentan desde noviembre incorporar a Traferri como imputado a la asociación ilícita presunta por juego clandestino que mantiene detenidos al ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal, al ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad y al empresario Leonardo Peiti, entre otros.

El propio fiscal Schiappa Pietra explicó tras la audiencia a este diario que “mientras el senador Traferri se sienta a juzgar a los fiscales, nos denunció porque dice que no cumplimos la ley. Para nosotros el senador cometió delitos, tenemos pruebas, no es razonable que los fiscales no podamos investigar a un legislador”, afirmó el jefe de la Unidad de Criminalidad Organizada.

Al mismo tiempo el fiscal explicó que “estamos en un escenario institucional muy complejo. El código procesal penal debe ser modificado. Es inconstitucional que no podamos investigar al senador del departamento San Lorenzo". Y destaco que el legislador provincial decidió no ir a la audiencia. "En sus argumentaciones dice que no tiene ni va a tener nada que ver con este proceso. La razonabilidad, no es una cuestión menor, siempre respetamos la constitución. Los santafesinos tenemos una constitución que no nos permite investigar a un senador provincial” remató Schiappa Pietra.

En la audiencia Schiappa Pietra dijo que es un contrasentido, como sugirió Verón, seguir investigando eventualmente a Traferri si no se lo puede imputar. Dijo que lo que se investiga es el funcionamiento de un mercado criminal y el uso que hacen sectores de la política y de las fuerzas de seguridad para financiar sus actividades y lograr impunidad. “¿Puede hacer algo el ciudadano común ante esto? Algo muy elemental: no dejarse engañar con promesas superficiales de aumentos de penas que no conducen a ninguna parte, porque nuestras cárceles están llenas como nunca, y exigir que las autoridades se tomen en serio la desarticulación de los vínculos entre delito, política y policía”, que no es todo el problema pero "es por donde debemos comenzar”. Luego de aludir a eso Schiappa Pietra interpeló directamente al camarista. "Usted que no es un ciudadano común puede hacer mucho señor juez, puede posibilitar que esta causa pueda avanzar".