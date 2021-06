La querella del empresario Gabriel Traficante pidió que se condene al detenido falso abogado Marcelo D'Alessio, al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y al exagente de la AFI Rolando Barreiro por la tentativa de extorsión que sufrió en noviembre de 2016 para no ser involucrado en la llamada causa por la "mafia de los contenedores".

El pedido fue concretado por el abogado de Traficante, Luis Charro, ante el Tribunal Oral Federal 2, que inició la etapa de alegatos en el juicio por el intento de extorsión al despachante de Aduanas. Charro reclamó que D'Alessio sea condenado como autor del delito, y Barreiro y Bidone como partícipes necesarios, en tanto, concluyó que el cuarto acusado, el también exagente de la AFI Claudio Álvarez, no participó del delito.

La querella de Traficante no pedirá pena, algo que quedó reservado para el fiscal Diego Luciani. Al acusar a D'Alessio, el abogado Charro sostuvo que está "plenamente acreditada" la maniobra y el "entramado delictivo" que lo tuvo por protagonista junto a "sus cómplices".

Al inicio del alegato pidió reproducir audios de conversaciones entre el detenido y Traficante. "Es una caza de brujas esto, yo lo puedo parar", se escuchó decir al falso abogado, en noviembre de 2016, cuando contactó a Traficante para pedirle dinero a cambio de no quedar involucrado en la investigación de la "mafia de los contenedores". En esa época, recordó el letrado, la causa estaba todos los días en los medios de comunicación dominantes. "Es mucho más fácil que lo veamos ahora que cuando vos estés en Marcos Paz", le llegó a decir el acusado al empresario en relación a esa cárcel bonaerense.



En cuanto a Bidone, suspendido fiscal de Investigaciones Complejas de Mercedes, el abogado de Traficante advirtió que cometió "abuso de autoridad" porque pidió informes sobre el empresario "en una causa en la que ya no tenía intervención". "No hay manera de justificarlo", dijo y aludió a la "contundencia" de las pruebas en su contra. Charro se refirió así al pedido de informes que había realizado Bidone sobre movimientos migratorios de Traficante y sus llamados en la causa que investigaba el triple crimen de General Rodríguez, vinculado al tráfico de efedrina y cuando ese caso ya había sido derivado a los tribunales federales de Retiro.

Esos informes fueron entregados a D'Alessio quien los usó para intentar extorsionar a Traficante con pedidos de dinero para evitar el avance de la causa judicial y que el periodista Daniel Santoro lo mencionara en sus publicaciones del diario Clarín. Santoro estaba procesado en esa causa, pero la semana pasada la Cámara Federal porteña dictó su falta de mérito y ordenó profundizar la pesquisa.



Los jueces del TOF 2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Signori escucharán hasta el lunes próximo el alegato del fiscal Luciani y luego será el turno de las defensas.