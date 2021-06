La Fiscalía de Instrucción N° 17 de Mendoza, a cargo de Gustavo Pirello, demoró tres meses en informar a la familia del joven Luis Antonio López y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas y a la provincia de Salta, que lo encontraron muerto ya en marzo pasado. A pesar de que entonces el joven fue identificado, no se notificó ni a los familiares ni a los órganos públicos que estaban colaborando en su busca, dado que había sido reportado como desaparecido. Es más, tampoco se disparó el alerta en mayo pasado cuando su hermano, José López, viajó a aquella provincia para recabar datos de su hermano.

Luis López era iriundo de la ciudad de Tartagal, en el norte de Salta, y había viajado al sur en busca de trabajo.

Según se supo ahora, el joven habría muerto el 14 de marzo, en circunstancias que todavía no están claras para sus familiares, y en un lugar no determinado de la ciudad de Las Heras. Sí se sabe que el cuerpo fue llevado ese mismo 14 de marzo al Centro Médico Forense y que fue identificado por sus huellas dactilares.

El cuerpo quedó depositado en la morgue judicial desde el 14 de marzo y en mayo fue inhumado en el cementerio municipal de la ciudad de Mendoza.

José López había reportado como desaparecido a su hermano en abril, en la Comisaría 42 de Tartagal. El joven había dejado de comunicarse con su familia y amistades desde el 11 de marzo. En enero había viajado a Neuquén en busca de trabajo, era técnico en higiene y seguridad, y además tenía oficios de electricidad y albañilería. Luego de que José hiciera pública la búsqueda de Luis, un conocido en común, también oriundo de Tartagal, le informó que lo había visto en la terminal de ómnibus de Neuquén y le dijo que se iba a Mendoza.

El fiscal penal de Tartagal, Rafael Medina, dispuso que las actuaciones se remitieran a la provincia de Neuquén. José sostuvo que las autoridades demoraron mucho en corroborar que su hermano había viajado efectivamente a Mendoza. En esa provincia, una cámara de seguridad lo tomó en un cajero de Godoy Cruz el 12 de marzo.



El pasado 14 de mayo, preocupado porque seguían sin saber tener noticias de Luis López, José viajó a Mendoza para informarse sobre la búsqueda de su hermano. Intentó hacer la denuncia en una comisaría de esa ciudad y cuando el policía que lo atendió buscó en el sistema con los datos que le aportó se encontró con que había un expediente radicado en la Fiscalía 17. José fue a esa Fiscalía y allí le dijeron que había un pedido de intervención desde Neuquén para la búsqueda del joven pero que recién en ese entonces abrieron el expediente. "No se investigó", consideró José.

José pegó carteles con datos de su hermano, también lo buscó en hospitales y comisarías, y a pesar de que pidió respuestas a la Fiscalía 17, y en ningún organismo le informaron novedades sobre Luis y mucho menos le dijeron que estaba fallecido.

Según contó, personal de un cuerpo de búsqueda de la Policía de Mendoza se comunicó para hacerle llegar el video en el que se ve a Luis en un cajero. "El oficial Ortiz me llama y me da su número para que me comunique con él. En el Sistema de Búsqueda de Personas me dicen (en ese momento) que el oficial era de confianza". Y recién la semana pasada, el 21 de junio, lo llamaron de la Fiscalía 17 para informarle que habían encontrado a su hermano fallecido y que debía presentarse en esa sede fiscal.

"En la Fiscalía me explican que hay un expediente que se había hecho antes de mi denuncia con la causa de muerte de Luis Antonio López. A mi hermano se lo halla el 14 de marzo en Las Heras, Mendoza, a mí me informan el 21 de junio. (...) A mi hermano primero lo reconocen por las huellas digitales y arman un acta de defunción. Solo tiene dos datos, el nombre y la fecha de defunción, el 24 de marzo. Yo me doy cuenta de ese error en las fechas cuando me presento en el Cementerio de Capital", manifestó José.

Según la Fiscalía, Luis habría fallecido el 14 de marzo y su cuerpo fue llevado al Centro Médico Forense ese mismo día. "Pude ver tres fotos cuando el cuerpo está sobre la mesa del forense, vi fotos de las heridas en las muñecas. A simple vista no ví otras heridas en el cuerpo, ni ninguna costura. El labio se veía dañado, no sé si por el frío", contó José. También dijo que por testigos se sabe que su hermano habría sufrido el robo de su mochila, donde llevaba sus efectos personales y sus documentos, por eso se lo identificó por sus huellas dactilares.



La principal hipótesis fiscal sobre la muerte de Luis sería la del suicidio. "El fiscal dice que hubo testigos que lo quisieron ayudar, y que dicen que lo vieron haciéndose heridas con un cuchillo tramontina. No pude ver el expediente", indicó José. Según detalló, no le informaron quiénes son los testigos de la causa, en qué circunstancias ni en qué lugar específico vieron a Luis provocándose esas heridas. No le comunicaron tampoco si hubo intervención policial y cómo se dio en ese momento, tampoco le explicaron si el joven recibió atención médica y en tampoco sabe el lugar exacto donde falleció, solo le dijeron que fue en Las Heras.



Recién el viernes último le informaron a José que desde 7 al 13 de mayo, en el Boletín Oficial de Mendoza se publicó un aviso para que la familia u otras personas cercanas a Luis "fueran a retirar su cuerpo del Centro Médico Forense antes de que fuera llevado al cementerio de Capital", explicó el hermano. Nadie explicó aún por qué esto no le fue informado a José cuando viajó a Mendoza en mayo y que tampoco se haya comunicado al Sistema Federal de Búsqueda de Personas de la Nación. José dijo que le dieron una copia de esa publicación y figura allí el DNI correcto de su hermano, consideró que con una búsqueda de los datos de su hermano en internet, las autoridades mendocinas deberían haberse percatado de que estaba reportado como desaparecido.



Otra irregularidad es que la fecha del certificado de defunción es del 24 de marzo, mientras en la Fiscalía aseguraron que su hermano falleció el 14 de marzo. Además, en la Fiscalía le dieron una orden para retirar el cuerpo del Centro Médico Forense pero el cuerpo ya fue inhumado en el Cementerio municipal el 13 de mayo de 2021 y lo que necesita ahora José es una orden de exhumación para poder trasladarlo a Salta. "El forense Fernando Carrasco me llama y me aclara que el error se cometió en el certificado de defunción. Que la fecha correcta era el 14 de marzo, que iban a solicitar la corrección al Registro Civil. Esa corrección todavía no la tengo porque tarda 30 días en salir el documento corregido", sostuvo.

Además, Luis tenía un seguro de sepelios, y la empresa aseguradora requiere el certificado médico de defunción y el acta con la fecha correcta, más la orden judicial, para poder trasladar el cuerpo a Tartagal.

José dijo que las amistades de Luis le enviaron audios de su hermano en sus últimas conversaciones. "En enero manifiesta en los audios que él rechazó un trabajo en altura porque era muy peligroso, en construcción. En el audio dice que no se iba a hacer matar, a jugar la vida por ese trabajo y lo dejó. Trabajaba de electricista, era en Centenario (localidad de Neuquén)", contó.



El Sistema Federal de Búsqueda de Personas intervino desde que José los contactó en mayo. "Yo informé, me atendió Sandra Ruffino, del gabinete del SIFEBU. Me dijo que se iban a poner en contacto con la Fiscalía. Me decía que no respondía el fiscal", relató José. Ahora comunicó las irregularidades en el caso. Indicó que le pidieron que envíe un email con el detalle cronológico de los hechos y ya lo hizo.



José señaló que se comunicó con la coordinadora del Ministerio de Gobierno de Salta, Marcela Ocampos, desde donde se habían contactado con él para ponerse a disposición al conocerse el fallecimiento de Luis. "Yo la llamo y le comento la situación. Me dice que necesito el certificado médico de defunción y acta de defunción. Le manifesté el problema de que no puedo extraer el cuerpo de mi hermano. Me habían informando que tienen que pasar 5 años para exhumar el cuerpo. Ocampos me dijo que es así pero que si el seguro se compromete a correr con los gastos se puede trasladar el cuerpo", relató.

José López tuvo que contratar una abogada particular para que siga la causa judicial en Mendoza. Él debe regresar a Tartagal. Antes tenía previsto volver a la Fiscalía en busca de que Pirello lo reciba y le brinde mayor información respecto a la causa y al expediente por la muerte de su hermano.