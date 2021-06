Ya está completa, para escuchar en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario, y también en Spotify, la primera temporada de la serie (Bio)geografías, relatos sonoros en torno a las crónicas de la Colección naranja de la Editorial Municipal de Rosario. (Bio)geografías es una producción de Modo podcast, la usina sonora de Galpón 11, espacio de dicha Secretaría. La Colección naranja de no ficciones reúne crónicas breves, escritas por autores de la región por encargo de la Editorial Municipal de Rosario, que abordan desde la experiencia íntima o la historia testimonial lugares concretos de una ciudad o una provincia. Ilustradas con fotos tomadas por sus autores, las crónicas se entraman con la historia personal que ellos mismos narran.

Cada podcast de (Bio)geografías alterna lecturas de pasajes del texto, por diversas voces, con relatos que hace cada autor o autora en respuesta a una serie de preguntas. Esta primera temporada ofrece cuatro maneras diversas de trabajar con la memoria. Ricardo Guiamet habla no sólo de cómo su obsesión por descubrir el punto más alto de la provincia de Santa Fe lo llevó a investigar hasta descubrir La montaña invisible (tal el título del libro) sino de cómo este "buscarle la diferencia a lo monocorde" terminó por forjar su propia ética personal frente a la vida en general.

Nacida en Firmat, Ivana Romero contó que al elegir el misterio que hizo célebre a su localidad natal para Las hamacas de Firmat, se puso de acuerdo con los editores en que el proyecto serviría "no tanto para narrar la cuestión más freak y extraña del asunto, sino para indagar de qué está hecha la memoria de un pueblo". Eugenio Previgliano confiesa que "originalmente la propuesta era escribir sobre el arroyo Ludueña... pero después de pensarlo decidí que no era lo más rico. Había hecho las mensuras (es agrimensor) sobre un lugar que conocía de muy chico y sobre el que me llegaban referencias divergentes". Fue así que La tierra perdurable se nutrió de su recuerdo y sus visitas a los bosques del Rincón de Grondona. "Es difícil contener ese torrente de recuerdos que aparece. Porque la memoria tiene unos esquemas muy particulares... cada cosa me recuerda a otra. Incluso hay cierta música en esto", dice.

La poeta Diana Bellessi responde en entrevista cómo fue su proceso de escritura de Zavalla, con z, que se trata de su infancia y adolescencia en Zavalla. "Lo escribí en tres días en una islita que tengo en el Delta en Buenos Aires. Puse la cabeza en cuando era niña y lo escribí de un tirón... se armó con mis recuerdos. La obra de todo poeta nace en la infancia, porque las marcas de la infancia son centrales en una vida", comenta.

(Bio) geografías puede escucharse en: YouTube y en Spotify. En siguientes temporadas, el podcast seguirá con autores como Osvaldo Aguirre, Sonia Scarabelli y otros.