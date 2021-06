El mediocampista chileno Marcelo Díaz anunció este martes su salida de Racing Club, institución a la que catalogó como su "casa" y que dejará a fines de junio luego de tres años y la obtención de dos títulos en el ámbito local.



"Dicen que todas las historias tienen un final y parece que eso es cierto nomás. Hoy me toca contarles que no voy a seguir siendo jugador de Racing", comenzó 'Carepato' Díaz el video de despedida subido por el club albiceleste en redes sociales.



"Fueron tres años maravillosos en los que Racing pasó a ser el club que me abría las puertas en Argentina a volverse mi casa, y pase lo que pase ésta siempre será mi casa", continuó sobre su séptimo club como profesional.



Díaz, de 34 años, se convirtió en uno de los máximos referentes de la Academia en los últimos años tras haber conseguido dos títulos: Superliga Argentina 2018/19 y el Trofeo de Campeones 2019.



El futbolista trasandino, además, se ganó el corazón de los hinchas al anotar el gol del triunfo en un clásico ante Independiente en el que Racing contaba con nueve jugadores en cancha.



"Es momento de soltar ese 'hasta luego' que tanto cuesta pronunciar, de buscar nuevos desafíos deportivos para mi carrera y de decirles eso que tantas veces les escuché cantar: 'Racing se metió adentro de mi corazón y nunca va a salir'. Gracias pueblo racinguista. Gracias toda la vida", concluyó Díaz.



El bicampeón de la Copa América con el seleccionado de Chile en 2015 y 2016 tiene acordado continuar su carrera en Libertad de Paraguay, equipo dirigido por Daniel Garnero.



En cuanto a los refuerzos, por ahora el único futbolista que se sumó al plantel comandado por el DT Juan Antonio Pizzi es el delantero Lisandro López, quien regresó al club tras su paso por el Atlanta United de la MLS de Estados Unidos.



Los futbolistas que suenan para reforzar el equipo son el mediocampista Pablo Galdames (Vélez Sarsfield) y el lateral Rafael Delgado (Colón de Santa Fe), en tanto que la idea de Pizzi es sumar otro delantero.



Desde la dirigencia de Racing, encabezada por el presidente Víctor Blanco, tienen la intención de vender a los jugadores que no serán tenidos en cuenta por el DT para luego formar parte del mercado de pases con incorporaciones.



En otro orden, la Academia se enfrentará este miércoles a Central Córdoba de Santiago del Estero, en el primer partido amistoso de la pretemporada de invierno llevada a cabo en las Termas de Río Hondo.