Ediles y edilas de la comisión de Producción y Promoción del Empleo se reunieron con el secretario de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad, Sebastián Chale. El funcionario se refirió a la situación local en cuanto a los sectores más castigados por el aislamiento sanitario y brindó un informe sobre los expedientes pendientes sobre el Programa Municipal Básico de Formación, Asistencia Técnica y Financiamiento para Emprendedores Locales conocido como Promufo.

Presidió la reunión virtual Verónica Irizar, del bloque Socialista. La acompañaron Eduardo Toniolli, del Frente de Todos-PJ; Andrés Giménez, de Unidad Ciudadana, y Lisandro Zeno, del Partido Demócrata Progresista. También participó la edila María Luz Olazagoitía, de Ciudad Futura-FSP.

Chale consideró que “el área más afectada es la del microcentro, específicamente focalizada en la zona peatonal Córdoba, donde se observan mayores dificultades” y riesgos de que algunos locales puedan continuar con sus puertas abiertas. De todas formas, aclaró que en esa área se registra un 20 por ciento de desocupación de locales, cifra que desciende al 12 o l3 por ciento en otras peatonales, y es de solo el 3 o 5 por ciento en zonas comerciales de los barrios como Tiro Suizo, Belgrano, Echesortu o Empalme Graneros.

“El panorama de la ciudad tiene sus luces y sombras. Aunque preocupa el cierre de locales el número no es significativo. Es cierto que no se alcanza al nivel de actividad de los mejores momentos pero se permite una cierta dinámica y no se vislumbra un cierre masivo de locales”, apuntó. “Como nunca antes, es una situación crítica muy focalizada y hacia ahí debemos orientar nuestros esfuerzos”, señaló.

El secretario municipal sí diferenció mayores dificultades para los sectores vinculados a la nocturnidad al encontrarse directamente afectados por las restricciones, y hacia donde también concentran los esfuerzos.

Con respecto a la actividad industrial, se mostró optimista al considerar que de acuerdo a los últimos indicadores “Rosario supera la media nacional” e inclusive informó que en los últimos meses, en el sector se observó toma de empleados con un criterio permanente lo que muestra “una señal positiva en el actual marco”. De todas formas, señaló que se está trabajando en distintas estrategias para acompañar y sumar medidas proactivas.

Irizar, planteó el interés que existe por constituir una mesa en conjunto con la provincia para buscar estrategias «para contribuir a los sectores más golpeados que justamente son los que generan más empleo».