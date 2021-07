El canal UN3 de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF) se transformó en una usina de contenidos audiovisuales de calidad que ya llegan a las grandes audiencias a través de las distintas plataformas de streaming. Una muestra de esta prolífica producción es “Cross”, la serie del guionista y director Martín Vatenberg que sigue a un grupo de hombres que explora su lado femenino de forma clandestina a través del crossdressing y que ya puede verse en el Canal 1 de Cablevisión HD o desde la app de Flow.

Con la experiencia de haber realizado más de 130 series de producción nacional premiadas en el país y en el exterior, UN3 sigue explorando temas que quedan fuera de las producciones mainstream. Con “Cross” se mete en el deseo y las emociones de hombres que gozan y se realizan a sí mismos sacando afuera su costado femenino.

En una entrevista realizada por la agencia de noticias Télam, Vatenberg sostuvo que esta serie corta intenta echar luz "sobre las cosas que hacemos y elegimos ocultar y que a la vez nos definen".

Al respecto, el realizador que trabajó en tiras exitosas como “100 para enamorarse” y “Pequeña Victoria”, agregó: "En ese punto creo que todos nos podemos sentir más o menos identificados, esta es una mirada que busca habilitar la discusión sobre la visibilidad, algo que la mayoría de las crossdresser evita, pero que vale la pena tener".

“Creo que todo lo que nos obligue a desarmar, desetiquetar o desestructurar lo que tenemos arraigado es bienvenido. Todavía falta muchísimo, pero por suerte creo que hay una tendencia creciente de darle lugar a voces menos escuchadas, a las disidencias que tradicionalmente fueron relegadas y hoy empiezan a alzar sus propias voces”, destacó.

"Cross" recorre en ocho episodios de entre 7 y 11 minutos temas como la amistad y la contradicción entre la visibilidad y el ocultamiento en una sociedad marcada a fuego por los debates nacidos a raíz de los movimientos feministas y de la diversidad en busca de disputar un territorio simbólico dominado desde siempre por el patriarcado.

Consultado sobre cómo se acercó al mundo del crossdressing, Vatenberg contó que hace muchos años hacía una obra de teatro donde interpretaba un personaje femenino, completamente montado, y una noche luego de una función se le acercó un hombre de traje, muy serio, que era crossdresser, y así quedó en contacto con este universo.

“Le propuse tomar un café y ahí me contó acerca de ‘La Banda del Golden Cross’, me conecté con sus organizadoras y tuvimos algunos encuentros y charlas. Lo que más me llamó la atención fue que la gran mayoría de las chicas tiene muy dividido su ‘lado A’ y su ‘lado B’, y si bien lo que las nuclea es la práctica, en muchos casos lo que se comparte también es la clandestinidad, el hecho de que sea algo oculto, prohibido”, añadió.

El elenco está integrado por Rafael Federman ("Los sonámbulos"), Guillermo Arengo ("Tratame bien"), Valeria Lois ("Las siamesas"), Marcelo Subiotto ("Me casé con un boludo"), Gaby Ferrero ("Los adoptantes"), José María Marcos ("La cordillera"), Marcos Montes ("Los marziano") y Lucas Bianchini ("Sos mi hombre"), que también colaboró en el libreto de la serie.

“Veo que hay un interés creciente por contenidos relacionados con la diversidad, y en particular desde UN3 siempre acompañaron el proyecto desde una mirada innovadora, con la que buscamos no solo llevar la serie a un público joven, sino a adultos que también se pueden sentir totalmente identificados”, resaltó el director.