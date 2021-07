Víctor "Tucho" Fernández, arzobispo de la Arquidiócesis de La Plata y exrector de la Universidad Católica Argentina, analizó el mensaje del Papa al empresariado argentino. "Una vez me dijo: 'Yo me imagino un buen empresario que disfruta después de muchos años de que creó un producto que hace sonreír a la gente. Que logra su vocación empresaria haciendo felices a otros'. Está llevándolos como seres humanos a plantearse para qué tienen la plata, para qué viven en el fondo", dijo en Redacción IP en conversación con Patricia Blanco, Andrés Fidanza y Leandro Renou.

El arzobispo remarcó que en el fondo se trata de volver poner en el centro la dignidad que tiene el ser humano: "No puede una economía desarrollarse dejando en el camino a mucha gente". "Me llama la atención que algunos personajes de la política insistan en decir que al Papa no le interesa que las personas se esfuercen para construir su vida, que no valora la producción o la capacidad de los empresarios. El, como hijo de piamontés, siempre le dio al trabajo un valor enorme. Él ha dicho varias veces que no hay peor pobreza que la que priva de la dignidad del trabajo", concluyó.