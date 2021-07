Un comunicado reciente de la Cámara de Productores de Espectáculos de Santa Fe (CaPESF) informa sobre la situación delicada por la que atraviesa el sector. Desde el comienzo de la pandemia, la industria del espectáculo sólo pudo trabajar durante cuatro meses, y la consecuencia –se subraya– constata un “momento terminal”.

“Estamos esperando a ver cuándo nos toca”, sintetiza a Rosario/12 Sergio Grimolizzi, presidente de CaPESF. “No sólo por quienes somos los gestores de espectáculos, sino por todos los que intervienen en lo que es la actividad. Nosotros, mal que mal la venimos piloteando, más allá de las dificultades y las deudas que estamos tomando, pero hay gente que trabaja por el jornal y la está pasando mucho peor. De marzo de 2020 a hoy trabajamos tres meses, no hay ninguna actividad que se pueda sostener en un contexto como éste”, afirma.

-El comunicado distingue que el respeto por los protocolos y los cuidados hizo que las actividades del sector estuvieran prácticamente libres de contagios.

-Lo hemos demostrado y con resultados probados. Se hicieron shows en el Anfiteatro, en el circo, en el Hipódromo, y no ha habido mayores problemas. La verdad que todo lo hicimos de la mejor manera, porque acá estamos metidos todos, desde la misma persona que hace control de la trazabilidad al que toma la temperatura. Todos estamos interesados en hacerlo bien porque es la manera de continuar trabajando.

La situación es precaria, y mientras se esperan respuestas se aprecian ciertas decisiones, tanto desde el municipio como de la provincia. En este sentido, Grimolizzi destacó: “Tenemos que agradecer a la Municipalidad porque nos dio la posibilidad de trabajar y no nos cobró sus espacios durante estos dos o tres meses; aun cuando no hemos recibido subsidio o apoyo de su parte nos dieron sus espacios sin cargo para desarrollar las distintas actividades, y con eso sumamos un engranaje muy importante. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, un show en el Anfiteatro te toma 200 personas, más los que están relacionados a través de proveedores como luz, sonido, catering, seguridad. Con la provincia estuvimos charlando y está la posibilidad cierta de que nos otorguen un subsidio. Hubo un acercamiento con el ministro de Cultura Jorge Llonch y lo valoro. El año pasado tuvimos dos charlas a principios de la cuarentena, pero no tuvimos posibilidad de avanzar. Ahora parece que estamos mucho mejor, con una gran porción de la población vacunada. Es otra posición que la del año pasado, el contexto es otro. El subsidio a los empresarios del espectáculo lo valoramos, todo sirve, pero lo que nosotros queremos es trabajar, queremos generar trabajo”.

Los espectáculos previstos, para el caso de cada productor, continúan siendo reprogramados, con la promesa invariable de nutrir la cartelera de una manera completa en cuanto se habilite la actividad. Como comenta Grimolizzi, “en lo particular tenía la posibilidad de hacer infantiles para vacaciones de invierno, pero lo tendremos que pasar de largo, y como yo tantos otros. Se hace difícil para nosotros como empresarios y también para la gente del teatro independiente y para los espectáculos de los centros culturales. Somos una actividad que está muy golpeada”.

-Entonces, no tienen ninguna certeza sobre cuándo podrían volver.

-Lo único que sabemos es a través de los medios, y que luego de que volvieran las clases presenciales se iba a considerar el regreso de la actividad. Ya inició la primaria, ahora lo hace la secundaria, y que con esto nosotros podamos trabajar. Creemos que no es tan difícil con los antecedentes que tenemos. Las actividades religiosas están habilitadas al 30 por ciento. Y si bien no nos comparamos, porque cada uno tiene su particularidad, que no haya confusión, bares y restaurantes están habilitados hasta las 19. Nosotros podríamos trabajar, porque nuestra actividad empieza y termina en una hora y media. Pero todavía ciertamente no tenemos nada de parte de la provincia, sí extraoficialmente, de lo que nos enteramos de parte de los medios.

Según expone el presidente de la Cámara de Productores de Espectáculos de Santa Fe, la posición del sector “es distinta a la del año pasado, porque ahora tenemos, como dice el gobierno, el 50 por ciento de los mayores de 18 años vacunados. Y lo que queremos también es volver al 50 por ciento del aforo, tal como dice el DNU nacional, aun cuando con los costos fijos que tenemos y cómo ha aumentado todo, ya el 50 por ciento es un problema. Pero de mínima quisiéramos arrancar de esta manera. Nos dijeron que con las clases presenciales volvíamos, esperemos que pronto podamos volver a trabajar”.