El presidente y flamante presidente del PJ participó en la tarde del jueves de la jornada "Alberto habla con el peronismo", convocada por el partido para conmemorar a Juan Domingo Perón, líder histórico del movimiento justicialista, en el 47ª aniversario de su muerte. El presidente destacó al movimiento justicialista ("Perón nos dio valores como solidaridad, compasión por los que menos tienen, entender el rol del Estado, el sentirnos cerca por el solo hecho de ser compañeros"), a la vez que criticó a la postura de la oposición durante la pandemia: "Hubiesen dejado que los contagios avancen hasta que la naturaleza de la pandemia equilibre las cosas", dijo.

"Todos los esfuerzos que les pido a todos es cuidémonos ahora para poder seguir disfrutando la vida más adelante, porque sé que la puerta de salida es la vacunación y, por eso, estamos yendo a buscar vacunas", agregó Fernández, en relación a la campaña de vacunación del coronavirus y convocó a dar otros debates como el artículo de la Constitución que dice que los trabajadores deben participar de las utilidades de las empresas.



"El peronismo siempre puso de pie al país cuando otros lo dejan de rodillas"

En el primer tramo de la conversación, el jefe de Estado valoró que "frente a lo inesperado de la pandemia, supimos qué hacer, porque venimos con un bagaje. Lo primero que nos preocupó fue a vida, la salud y que un Estado, que estaba ausente, se ponga presente. La pregunta es ¿cómo hubiesen reaccionado los otros?"



En ese sentido, el presidente dejó una crítica implícita sobre la postura de la oposición durante la pandemia: "Con la lógica de otros, esto sé porque me lo dijeron, hubiesen dejado que los contagios avancen hasta que la naturaleza de la pandemia equilibre las cosas; con la lógica de que dejemos que el mercado de la salud lo arregle, con la lógica de dejar que los chicos sigan yendo a la escuela como si nada ¿cuánto hubieramos perdido?"



Fernández comparte la charla con el escritor y conductor de radio Alejandro Dolina, el presentador Patricio Barton, el músico Marcelo ‘Gillespi’ Rodríguez y la periodista y presidenta de Télam, Bernarda Llorente, quien abrió la ronda de preguntas.

Durante la conversación, el Presidente destacó las políticas sociales como el IFE, la Tarjeta Alimentar y los programas de asistencia a las empresas que tomó el Gobierno, los beneficios para los jubilados y la reivindicación de los derechos de las mujeres con la IVE. "Este fue un tiempo muy difícil, que no hubiese preferido no tener que vivir, pero en el desafío de hacerme cargo de una sociedad en pandemia, no resigné ninguno de los valores que tenía, lo enfrenté como me lo enseñaron en el peronismo".

La ética del peronismo

Alberto calificó al peronismo como "esencialmente humanista" y recordó la gesta del movimiento obrero el 17 de octubre de 1945, cuando colmó la Plaza de Mayo para reclamar la libertad del entonces secretario de Trabajo, quien les había otorgado los derechos que les negaban. El Presidente sostuvo que ese legado continúa con Evita, "clamando por sus descamisado y recordando que acompañen a Perón porque era la manera de estar en el escenario social".

Desde los logros del primer peronismo, el jefe de Estado saltó a los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, a quienes mencionó como continuadores del movimiento justicialista y sostuvo que el primer gobierno de Cristina fue la administración "más progresista que la democracia moderna recuerde, si por progresismo hablamos de abrir derechos".

Luego, Alberto Fernández describió su mirada y resaltó una frase que tomó como latiguillo en su campaña y desde su asunción: "Primero los últimos". "Aunque algunos compañeros se enojan porque uso una frase de Alfonsín, esa es 'la ética de la solidaridad', que es rescatar a los últimos para ponerlos en el escenario social. Eso es lo que tenemos que hacer como peronistas, es lo que nos enseñó a hacer Perón, esa es la esencia ética del peronismo", sostuvo el presidente.

"La política es la única herramienta que existe para cambiar la sociedad, y la democracia es la herramienta para decidir quién se hace cargo de la cosa pública", afirmó Fernández, al reinvidicar su militancia de toda la vida en el peronismo, en referencia a los desafíos de la postpandemia, en la que algunos grupos de jóvenes parecieran a acercarse a ideas libertarias y de derecha. "Lo que les está pasando a esos jóvenes, no es culpa de un presidente, es culpa del contexto que nos toca. Yo no quiero que vayan a recitales ahora para que puedan ir el resto de su vida", dijo el mandatario.



"El peronismo del siglo XXI tiene que volver a convocar a los jóvenes. Por eso, para mí, el peronismo del siglo XXI comenzó con Néstor Kirchner, él tuvo esa cuota de insolancia que el sistema no entendía", valoró Alberto y aseguró que Kirchner fue "el mejor presidente de la democracia, plantándose ante el FMI, con crecimiento económico del 8 por ciento y creando 4 millones de empleos en cuatro años de gestión".

"Néstor convocó a una juventud que venía del 'que se vayan todos', él cambió toda esa lógica", destacó el jefe de Estado y confío en que el peronismo va a ser capaz "de poner al país de pie, después de que otros lo dejaron de rodillas". "Nosotros recibimos un país que estaba en terapia intensiva y se infectó con covid-19. A ese país lo cuidemos, ese país está vivo y con síntomas de mejoras económicas", destacó Alberto.



El rol del Estado

"Cuando se prescinde del Estado, empiezan a funcionar las leyes del mercado, que son las leyes atemperadas de las leyes de la selva", advirtió Alberto al reivindicar el rol del Estado que reivindican los gobiernos peronistas y lo comparó con las decisiones del gobierno de Mauricio Macri. "Son dos miradas absolutamente distintas", sentenció.

En ese sentido, el jefe de Estado recordó una serie de políticas públicas desarrolladas por Cristina Kirchner que fueron descontinuadas por la gestión de Cambiemos, por ejemplo, las 15 mil casas del Plan Procrear que no fueron entregadas durante los cuatro años de macrismo.

"La única respuesta que encontré fue que no querían que haya 15 mil familias que recuerden que el gobierno de Cristina les hizo una casa y lo que hicieron fue los créditos UVA. Le arruinaron la vida de 90 mil personas, lo hicieron porque creen que lo resuelve el mercado y no el Estado", graficó.

De todas formas, Alberto Fernández reivindicó la vida en democracia y en diversidad, pero aseguró que "nos exige la obligación de encontrar puntos de encuentro". "Nosotros no vivimos en una grieta, hacemos algo mucho más perverso, el juego de la cincha. Durante mucho tiempo, hacemos mucha fuerza para estar parados en el mismo lugar y ¿cuándo termina ese juego? Cuando uno de los dos cae y es arrastrado por el otro. Y eso, no es una sociedad. Todo tenemos que tirar para el mismo lado".

"Yo voy a seguir insistiendo porque la Argentina no tiene destino si no se termina con esta guerra. Soy consciente que muchos siembran todos los días esa guerra porque sueñan con un destino apocalíptico o que caigamos arrodillados y nos arrastran", advirtió el jefe de Estado y convocó: "Ese no es un buen destino para la sociedad, la diversidad sí, la necesidad de buscar puntos de encuentro también. Sobres esos puntos de encuentro construyamos el diálogos, después de semejante tragedia. Sino qué nos va a llamar a la reflexión".



Distribución de la riqueza

"Es muy irónico pero también para los empresarios los mejores años fueron los peronistas, porque nuestras gestiones tienen el caracter expansivo de la economía. Pero hay cierta razón de clase que les impide querer al peronismo", señaló el Presidente sobre el debate de la generación de la riqueza hacia dentro del peronismo y aseguró que ese debate está resuelto: "Invertir, dar trabajo, producir y exportar. Esas son las reglas para que la economía funcione", aseguró Fernández y señaló que bajo esas reglas el PJ no mantiene pujas con el capital nacional y, desde hace muchos años, "convivimos con el capital extranjero". "Con la globalización lo asumimos, cuando el capital extranjero viene a invertir a la Argentina a riesgo, no el capital especulativo", agregó.

En ese punto, el presidente convocó a dar otros debates como el artículo de la Constitución que dice que los trabajadores deben participar de las utilidades de las empresas. "Es un artículo constitucional y no se cumple, ¿no deberíamos discutirlo y hacerlo cumplir?", desafió y sostuvo que es una forma de "mejorar la distribución del ingreso, que el mundo demostró lo injusta que es. La pandemia demostró que muy pocos concentran el ingreso y millones distribuyen la pobreza".

El homenaje a Perón, a 47 años de su muerte

En sus redes el PJ, además de convocar al acto homenaje, también dejó un saludo en la memoria de su fundador: "A 47 años de la desaparición física de quien fuera tres veces presidente de todos los argentinos y argentinas, seguimos honrando su legado: justicia social, independencia económica y soberanía política. Viva Perón. Perón Eterno".

Por su parte, la vicepresidenta, Cristina Kirchner, también recordó al líder del movimiento justicialista, durante un acto de entrega de computadores del Plan Conectar en Lomas de Zamora, al destacar las políticas de gratuidad y acceso libre a la universidad pública, como parte de un eje en las políticas públicas para asegurar el "derecho universal". "Al eliminar aranceles --en la educación universitaria-- el país puede tener mucha más materia gris, que si fueran sólo 100 mil los elegidos", señaló.

El homenaje a Perón también estuvo presente en la sesión de la Cámara de Diputados, donde tomó la palabra José Luis Gioja, presidente del Partido Justicialista hasta la reciente asunción de Alberto Fernández, quien recordó el legado "imborrable" del fundador del Partido Justicialista. "Una de las cosas más destacadas que podemos decir es que, precisamente, argentinos y argentinas, trabajadores y trabajadoras, dejaron de ser un número, para empezar a tener dignidad, y reemplazar en muchos casos el par de paquetes de yerba que pagaban por su trabajo, por tener un salario digno", subrayó.

En las redes sociales los mensajes de homenaje se multiplicaron con los #PerónVive y #PerónEterno, que se convirtieron en tendencia. El jefe de Gabinete, Santiago Cafieron, fue uno de los que dedicó palabras de homenaje para el líder del movimiento: "Ser solidarios. Unirnos para luchar. Persuadir. El peronismo está unido y con más fuerza que nunca", celebró Cafiero.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, resaltó: "Perón, tres veces presidente, impulsó como nadie la industria, la vivienda, la salud y la educación. A él debemos el enorme legado que reivindicamos todos los días: la lucha por la justicia social". En tanto, el secretario de Malvinas, Daniel Filmus, reafirmó su legado: "Inspirados en su ejemplo, seguimos trabajando para desarrollar la investigación científica y ejercer nuestros derechos de soberanía en todo el territorio nacional".

A su vez, el gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, sosutvo: "No son tiempos de dudas, hay demasiado en juego. En la pandemia que transitamos, el legado humanista de Juan Domingo Perón nos enseña que debemos priorizar la salud y la vida de la población, pues mientras las tengamos, todo el resto es posible de recuperar y así hemos obrado con la responsabilidad que la hora exige".

El homenaje completo