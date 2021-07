Una estudiante universitaria colombiana fue víctima de un hecho de discriminación y xenofobia en un colectivo de la línea 112 Negra, cuando una mujer la agredió verbalmente. “Iba con una compañera colombiana y la señora nos escuchó hablar y nos preguntó si éramos extranjeras y si estudiábamos; cuando le dijimos que sí, nos empezó a decir una cantidad de cosas que son las que aparecen en el video”, dijo a LT8, en relación a las imágenes que se viralizaron en redes sociales a partir de un tuit de la periodista Anabela Tramontini.

“Nos dijo que ella nos pagaba la universidad de su bolsillo, que estaba cansada de pagar los impuestos, el alquiler, nos insultó, nos deseo la muerte de nuestros hijos; decía que en Argentina se están muriendo diariamente 8 niños; y que el país en lugar de darle de comer a esos niños nos pagaba la universidad a nosotros, extranjeros”, dijo la joven ayer.

También contó que el chofer y otras personas del pasaje salieron en su defensa; pero no lograron callar a la mujer. “Yo me sentí mal y nerviosa, no tenemos la culpa de lo que ocurre diariamente en el país”, dijo Paula. “Cuando bajamos del colectivo, nos gritó que nunca nos vamos a recibir, todas esas cosas quedan dando vueltas en la cabeza.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci expresó en Twitter: "Paula vivió una situación muy fea que no podemos tolerar. Si el preámbulo aspira a que nuestro país sea habitado por cada ciudadano del mundo que desee hacerlo, yo quiero una Universidad con esos valores. Paula tiene todo nuestro apoyo".

Desde la Secretaría de Género y Derechos Humanos expresaron "repudio a este tipo de situaciones que atacan al corazón mismo de la convivencia ciudadana".