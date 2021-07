Hace unos días, la ex gobernadora María Eugenia Vidal se sacó el "orgullosamente bonaerense" de su biografía de Twitter, en una señal indisimulable de que no volverá a ser candidata en ese distrito. Para quienes tenían dudas de que está rumbeando hacia postularse en la Ciudad, dio una nueva señal, pero esta vez con el lugar para vacunarse. "Me llegó el turno por mi edad y acá estoy, con la esperanza de que todos los argentinos tengamos las dos dosis lo más rápido posible. Gracias a Fabio y a todo el personal de la Usina del Arte del Gobierno de la Ciudad por su trabajo comprometido con todos los que venimos a vacunarnos", dijo la exgobernadora bonaerense, que residió en la provincia de Buenos Aires los últimos cuatro años, pero prefirió esperar su turno para vacunarse en la Ciudad. Tampoco se vacunó en su reciente viaje a Estados Unidos, en una clara diferenciación del ex presidente Mauricio Macri, quien prometió no vacunarse hasta que la última persona de grupos de riesgo estuviera vacunada y luego se dio la vacuna en Estados Unidos. Vidal no siguió se camino, sino que se vacunó en La Boca. Ya es orgullosamente porteña.