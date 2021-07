El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú estima que podrá proclamar oficialmente al ganador de las elecciones presidenciales antes del 15 de julio. A casi un mes de la segunda vuelta, todavía queda pendiente que el JNE resuelva 243 apelaciones de nulidad presentadas por el partido Fuerza Popular (FP). De acuerdo a los últimos conteos, el candidato de Perú libre, Pedro Castillo obtuvo 50,12% de los votos, mientras que la presidenta de Fuerza Popular, Keiko Fujimori logró el respaldo del 49,87% de los peruanos. En la radio RPP Noticias, el vocero del JNE, Luis Alberto Sánchez, afirmó que se han revisado 27 de las 270 solicitudes que fueron elevadas al JNE. “Es una cantidad inusual, sin precedentes en los últimos procesos electorales", afirmó el vocero. El 6 de junio se realizó la segunda vuelta presidencial entre Castillo y Fujimori. Doce días después, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de contabilizar las actas. Según ese relevamiento, Castillo venció a Fujimori por 44.058 votos. Esta seman, una delegación fujimorista viajó a Washington con el propósito de que la Organización de los Estados Americanos (OEA) intervenga ante la “evidencia” de un supuesto fraude en la segunda vuelta electoral del 6 de junio. Apenas pudieron dejar una carta y la conferencia de prensa que intentaron realizar, en la que casi no había medios de comunicación, fue interrumpida de manera abrupta cuando una socióloga peruana los acusó de “golpistas”. En la nota dirigida al secretario general Luis Almagro afirman que existe una “altísima probabilidad” de que se haya adulterado actos electorales para “favorecer indebidamente” al candidato izquierdista Pedro Castillo. La OEA no ha formulado objeciones al proceso electoral peruano y, además, sostienen analistas peruanos, entendió que este pedido de reunión no contempló los “carriles formales”, ya que no se trata de una delegación oficial del gobierno peruano. Las sucesivas dilatorias de Fujimori han retrasado la proclamación del vencedor de la segunda vuelta que deberá asumir la Presidencia del país el 28 de julio, una fecha que coincide con el bicentario de la independencia peruana.