Por más que fue esperado hasta último momento, el defensor Cristian Romero no se recuperó completamente de una lesión en la rodilla derecha y quedó al margen de la formación de la Selección Argentina en el cruce ante Ecuador de los cuartos de final de la Copa América. Si bien el ex jugador de Belgrano resultó una grata revelación y se ganó un lugar en el once ideal de Lionel Scaloni, el técnico optó por no arriesgarlo y ni siquiera fue al banco de los suplentes, por lo que su lugar en el equipo lo ocupó Germán Pezzella, que ya lo había reemplazado ante Bolivia en la última jornada de la fase de grupos.

Después de marcar un gol, el zaguero central de Atalanta sufrió una molestia en el empate 2-2 ante Colombia en las Eliminatorias, que le impidió disputar el debut ante Chile en la Copa América. Ya recuperado, fue titular ante Uruguay y ante Paraguay, pero ante los albirrojos sufrió una nueva lesión en la rodilla, que lo hizo trabajar aparte del grupo durnate toda la semana. Y pese al descanso ante Bolivia, no llegó a recuperarse para el choque ante los ecuatorianos.

En consecuencia, la formación que jugará con Ecuador en Goiania será: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi y Marcos Acuña; Rodrigo de Paul, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Nicolás González.