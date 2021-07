El exfutbolista, Carlos Alfaro Moreno analizó el presente de "La Tri" en la previa al duelo con Argentina por la Copa América. El periodista argentino, nacionalizado ecuatoriano y presidente del Barcelona SC de Ecuador, está un poco entre la espada y la pared: "lo voy a ver con mis hijos. Dejamos en claro que no se puede festejar los goles. Acá tenemos argentinos y ecuatorianos mezclados".

De cara al partido por los cuartos de final, El Beto está seguro de que el enfrentamiento será difícil: "Ecuador tiene poco por perder y todo por ganar mientras que Argentina, siempre candidata a pelear lo que juega, la tiene también complicada". También analizó la forma de dirigir de Gustavo Alfaro, el director técnico de la selección ecuatoriana, y dijo que es un entrenador que conoce bien el juego argentino, es un "gran planificador" y seguramente "tome pocos riesgos".

La huella del Diego

El exjugador de la selección argentina no quiso dejar de recordar a Diego Maradona. A "El Beto" lo convocaron en 1988 para jugar en los juegos olímpicos de Seúl y se lució como goleador. Un año después, en la Copa América, le tocó compartir con Pelusa y Alejandro recuerda: "vino y se sentó en la mesa con los más jóvenes y sabía la vida de cada uno. De hecho me felicitó por el campeonato con Independiente". A pesar de venir de ganar todo, "Diego no quería perderse ni un partido de la selección" recuerda Alfaro.



También habló de la icónica foto de su abrazo con Maradona: "ese día Diego debutaba oficialmente en Newell's y yo volvía del fútbol español. Fue mi segunda etapa en Independiente. Ese día ganamos 3 a 0 y me tocó hacer los tres goles de cabeza". En este sentido, el exfutbolista recuerda que ese día el diario El Gráfico tituló "Hasta diego lo abrazó" y para él eso fue inolvidable.

Podés ver Deportivo IP, conducido por Nacho Meroni, Agustín Belachur, Rochi Cuenca y Leandro Illia los sábados a las 17 y los domingos a las 21 por la pantalla de IP