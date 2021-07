El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, anunció este lunes financiamiento por 2200 millones de pesos para proyectos de capacitación estratégicos dirigidos a pymes, que apunten al desarrollo de cadenas de valor regionales. El anuncio se dio en el Consejo Federal PyME, un encuentro que reunió a ministros y autoridades de las áreas de Producción e Industria de todo el país, y que se realizó desde la empresa Escorial, una pyme radicada en San Martín que produce cocinas, termotanques y otros artefactos de calentamiento de agua.



"Es un gusto saludar a todos los funcionarios de las provincias, que son quienes están en la trinchera, como verdaderos obreros de la reconstrucción de la Argentina", afirmó Kulfas, quien participó de manera virtual, y destacó el trabajo conjunto con las provincias para avanzar en una agenda federal que incluye tres ejes: sostener a los afectados por la pandemia; reactivar todos los sectores; y pensar en la agenda del desarrollo. “Es un plan ejecutado por las pymes de todo el país”, agregó.

"Cada día las pymes afianzan su papel en el desarrollo nacional. Las pymes son el corazón productivo de la Argentina, y no es una metáfora. Están en lo cotidiano, en los diferentes rubros, generando trabajo y soluciones en la vida económica y social. Y haciéndolo siempre; en las buenas y en las malas", destacó el ministro. "Queremos acompañarlos con políticas que generen los incentivos para que los empresarios y las empresarias pymes se animen, inviertan y puedan generar nuevos puestos de trabajo", acotó.

La línea de la Agencia Nacional de Capacitación pyme entregará aportes no reembolsables por entre 7 y 14 millones de pesos a las agencias de desarrollo regional y local, a cámaras empresarias, municipios, parques industriales y universidades nacionales que lleven adelante tareas de promoción del desarrollo Mipyme en una región o localidad. Además se anunció la puesta en marcha de un programa que financiará hasta 8 millones de pesos por provincia en asistencias técnicas que permitan la realización de estudios en cadenas estratégicas, así como también la detección de oportunidades de industrialización, innovación e inversiones en el período 2021-2023.

“La economía implementada con políticas públicas sostuvieron el empleo en el peor momento de la pandemia, y estamos en un proceso de crecimiento de la industria argentina, que está golpeada, pero que tiene la capacidad de ponerse de pie, y lo hace una vez más. Llevamos 11 meses consecutivos de empleos en crecimiento; la industria ya produce más que en 2019, con un fuerte protagonismo de las pymes. Sectores golpeados hoy están de pie y en toda la Argentina. Es un trabajo federal de verdad", aseguró Kulfas.

El ministro convocó a todas las provincias a "trabajar juntos, con eje en la producción y el trabajo nacional, en el trabajo cotidiano con empresas y gobiernos de las provincias. Somos un solo equipo, estamos trabajando permanentemente. Charlando sobre los problemas a resolver, pensando ideas y cómo fomentar inversiones nuevas".

Durante el encuentro también se anunció la profundización de una política integral de financiamiento federal, que incluye la ampliación del monto por crédito a 40 millones de pesos en la línea de Desarrollo Federal para Inversión Productiva que ya se encuentra vigente en 12 provincias del país, la extensión de plazos hasta el 30 de septiembre y la posibilidad de que las provincias que aún no cuentan con la línea disponible puedan solicitarla. Asimismo, se proyecta el fondeo por parte del Ministerio de Desarrollo Productivo de los bancos provinciales para lograr condiciones de créditos accesibles que permitan financiar proyectos de inversión estratégicos por hasta 100 millones de pesos.

Al respecto, el secretario de la Pequeña y Mediana Empresa, Guillermo Merediz, resaltó: “Para que la agenda de políticas públicas pueda ser efectivamente federal, para que podamos llegar a todas las PyMEs del país necesitamos, además del trabajo con las provincias apuntalar el fortalecer el trabajo con los municipios, universidades y agencias de desarrollo.” Además se refirió a la política de financiamiento pyme que se lleva adelante desde la cartera productiva: “Cuando tuvimos la primera reunión del Consejo Federal PyME, el primer planteo fue que teníamos que recuperar el financiamiento productivo y que teníamos que hacerlo de manera federal. En este año y medio hicimos un trabajo muy importante, tenemos la línea de Desarrollo Federal, para capital de trabajo e inversión productiva, disponible en 18 provincias, que se suma a las 19 líneas por más de 70 mil millones que tenemos vigentes actualmente. Esto no podría haberse logrado sin un esfuerzo conjunto del FONDEP, del FOGAR y de los gobiernos provinciales para que efectivamente el financiamiento llegue a todo el país”.

En el mismo sentido, el secretario de Industria, Ariel Schale, aseguró que "hoy la industria se está reactivando y sabemos que es una de las llaves maestras para poder salir de la crisis social y económica en la que nos dejó el gobierno anterior y que profundizó la pandemia”. Además, destacó el rol de los "empresarios pymes, personas invaluables por su valentía, por poner la piel, por comandar y ponerse en los hombros el destino de cientos de personas, de sus colaboradores, sus trabajadoras y trabajadores. Gobernar es crear trabajo, y en eso estamos todos los días comprometidos, también para hacer mejor desde la política pública lo que hacemos".

El Consejo Federal de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa es el ámbito de coordinación entre las distintas jurisdicciones de las políticas relativas a la promoción de las MIPymes en todo el territorio nacional. En este encuentro, que se dió con motivo de la conmemoración del Día Internacional de las pymes, se presentaron también los resultados del fortalecimiento de las instituciones intermedias de apoyo al sistema productivo (universidades, agencias de desarrollo local y centros de servicios empresariales) que se lleva adelante en todo el país desde la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores. El financiamiento que se realiza a través del Programa de Competitividad de Economías Regionales (PROCER) ya totalizó 350 millones de pesos en aportes no reembolsables.

El secretario de Políticas Universitarias, Jaime Perczyk destacó: “No hay manera de que la educación y la universidad tengan más presupuesto, más financiamiento, más investigación, más becas, más infraestructura, más laboratorios, si la economía argentina no se desarrolla y no crece. Me parece que todos entendimos que teníamos que juntarnos para poder crecer en toda la Argentina, en las 24 provincias y en los 3 mil municipios que tiene nuestro país y por eso el compromiso, con ideas y convicción, de las universidades para con las pymes”.

Por su parte, el intendente de San Martín Fernando Moreira resaltó la sinergia entre todos los niveles del Estado y el sector productivo “esencial para seguir poniendo de pie a la Argentina, especialmente en este contexto de pandemia. San Martín es la Capital Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa Industrial, y estamos convencidos de que las pymes son el motor del país. Por eso desde el Municipio siempre vamos a estar a su lado para trabajar juntos y ayudar en ese camino".

En el evento también estuvieron presentes la directora nacional de Desarrollo Regional pyme, Laura Tuero; la directora nacional de Articulación de Asuntos Productivos con las provincias, Natalia Del Cogliano; la ministra de Producción y Ambiente de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Sonia Castiglione; el ministro de Industria, Comercio y Empleo de Catamarca, Lisandro Álvarez.