El procurador del Tesoro, Carlos Zannini, se refirió a la quiebra de Correo Argentino S.A.“La quiebra es el final natural cuando no hay una oferta que satisfaga a los acreedores. Yo sólo estoy interesado en recuperar los 300 millones de dólares que Correo les debe a todos los argentinos. Ahora el síndico tiene que elaborar un informe y tiene un plazo. Y ahí aconsejar a la jueza la extensión de la quiebra a Socma", dijo el funcionario.

"Yo he hablado poco para que Macri no aproveche para decir que hubo una persecución", dijo Zanini en declaraciones al Destape Radio. "El rol de los medios en el caso Correo es central. Cuando Néstor tomó la decisión de reestatizarlo en 2003 decían que le quitó el Correo a Macri", sostuvo. Y agregó: "Los medios decían que Néstor le quitó el Correo a Macri cuando fue Macri el que se lo quitó a los argentinos. Ya De La Rúa le reclamaba los pagos a Macri por el Correo. Pero Clarín decía que era polémica la decisión de quitarle la concesión".

El futuro de la causa

"Los medios le dieron siempre una gran cobertura a Macri con el caso Correo", afirmó Zazini y aclaró que "esto de persecución política no tiene nada". En ese sentido, sostuvo que: "el caso Correo no ha terminado aquí, hay que tener cuidado con el optimismo, los Macri han tenido mucha capacidad para dilatar el pago de sus obligaciones".

"No subestimo a los abogados de Macri que alargaron 20 años este proceso ni el poder de Clarín para crear fake news de este tema", aseguró Zanini. Y dijo que:

"Ahora el síndico tiene que elaborar un informe y tiene un plazo. Y ahí aconsejar a la jueza la extensión de la quiebra a Socma"

"Hubo actividad de Socma y Sideco para mantener la cáscara vacía de Correo y el fallo de la jueza Cirulli está escrito con la tranquilidad de tener la razón de su lado. Tomó la decisión pese a la presión mediática. "Vamos a solicitar la extensión de la quiebra de Correo a Socma", anunció y agregó que y "si estuvieran vaciando Socma ahora van a quedar rastros. Lo que hicieron con Correo no lo van a poder hacer con otras empresas". Además, afirmó: "No subestimo la capacidad de los abogados de Macri y del Grupo Clarín para protegerlos. Espero que con este fallo se resquebraje el sistema de protección de Macri"



Las amenazas de Macri

"Las amenazas de Macri a las juezas en su carta han sido muy fuertes y el apoyo de todos los referentes a la carta de Macri es parte de la estrategia para victimizarse", dijo el Procurador. Asimismo, aseguró que "Milagro Sala lleva muchos años presa y lo hizo Macri apoyado por un fuerte poder mediático". Respecto de su propia detención, recordó: "Yo he sufrido la cárcel y me da tristeza cuando alguien se pone en lugar de carcelero y Macri ha sido carcelero e hizo un apagón institucional en Argentina". "Gerardo Morales la tiene presa a Milagro Sala en Jujuy y así festejó que ganó la elección", dijo Zanini. "No le quiero llamar lawfare, sino criminalización de la política para la proscripción", definió.