El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, encabezó esta mañana en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada el lanzamiento del Consejo Multisectorial de la Juventud, junto a la directora ejecutiva del Instituto Nacional de Juventudes (INJUVE), Macarena Sánchez, y representantes de los movimientos sociales, sindicales, productivos, de culto, y universidades. "Somos un país maravilloso, Argentina no es ése país de mierda que a veces quieren retratar", dijo.



El objetivo del Consejo es concretar espacios jóvenes de discusión en torno a la producción y el empleo, para generar regionalmente documentos de trabajo que pongan de manifiesto las principales problemáticas y fortalezas de los territorios, y poder llevar a cabo el diseño de políticas públicas en ese sentido.

“Tener una instancia de diálogo, de respeto, de ponernos en el lugar del otro, entender eso, nos hace una generación distinta”, dijo Cafiero y añadió: “Las juventudes están destinadas a disputar el presente, no a discutir el futuro. A disputar el presente, para construir el futuro”.

El jefe de Gabinete sostuvo que “somos parte de una generación que puede sentarse en una mesa a discutir y saber que no hay cuestiones irreconciliables. Somos la generación de la democracia”. Manifestó asimismo que “de nada le sirve a la Argentina una juventud callada, que no debata. En países como el nuestro, que empujan para desarrollar todos los lineamientos de un proyecto con justicia social, se necesita de juventudes activas, que no le tengan miedo a las opiniones que muchas veces se repiten en los medios dominantes”.

“Quiero remarcar que todos los sectores aquí presentes estamos de acuerdo en la importancia que tienen las juventudes, tanto en la producción como en el empleo y que sepamos que debemos poner todos un poco para que las juventudes sigan siendo protagonistas del proyecto de país que llegamos adelante”, señaló por su parte Sánchez y agregó que “es importante que las discusiones las hagamos quienes somos protagonistas de las problemáticas que afrontamos, que somos los jóvenes y que entendamos que somos el presente”.

En la actividad tuvieron la palabra Cristian Jerónimo, de SEIVARA; Marisol Rodríguez, de UIA Joven; Diego Sisto, de Sanidad; Juliana Laudi, de UTEP; Federico Pelli, de CAME y Matías Zalduendo de CTA.



Asimismo, estuvieron presentes los diputados Facundo Moyano y Juan Miguel Gómez Parodi, la jefa de Asesores de la Jefatura de Gabinete, Luciana Tito, los asesores Julián Leunda y Nahuel Sosa; el presidente de UIA Joven, Tomás Karagozián; la presidente del comité de IDEA Joven, Mariana Mangisch; los directores de audiencias, Nicolás Ritacco y de Acción de Gobierno, Camilo Vaca Narvaja; la directora de Juventudes de la provincia de Buenos Aires, Ayelén López; el legislador Juan Valdez; Daniela Gonzalez de FEBA; Carolina Moltrazio de FUNE; Luciana Blasucci de UIPBA; Ernesto Mignone de UTEP; y Pablo Dacovich de ATILRA, junto a otros dirigentes.