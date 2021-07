La 74ta. edición del Festival de Cine de Cannes fue inaugurada oficialmente este martes por Bong Joon-Ho, el laureado realizador coreano que en 2019 obtuvo la Palma de Oro por su filme Parasite; este miércoles el realizador presentará un encuentro con espectadores en la Sala Luis Buñuel de la sede principal del encuentro. "Importante figura del mundo del cine asiático y gran amigo del Festival de Cannes, hablará con el público sobre lo que le ha influido su pasión por el cine y su práctica artística", informó la organización sobre la presencia del autor de Memorias de un asesino (2003).



Antes de la inauguración, además, se realizó la conferencia de prensa de apertura que tuvo mucho de debate político: El cineasta estadounidense Spike Lee, presidente del jurado, recordó cuando llegó a Cannes con Haz lo correcto (1989) y dijo: "Entonces, los diarios de mi país me acusaron de instigar a la violencia con esa película, pero desde ese momento nada cambió en mi país. Basta pensar en el caso de George Floyd. Los negros todavía esperan no ser cazados como animales".



Poco después, recibió una pregunta de una periodista de Georgia, que habló de la difícil situación y represión en su país contra todo tipo de militancia, incluida la LGBTIQ+, a lo que el realizador respondió: "Este mundo está dirigido por gangsters sin moral, por bastardos sin escrúpulos. Nosotros, el jurado, estamos aquí para criticar películas y ustedes, los periodistas, pueden criticar estas cosas y escribir sobre ellas".



Con un tono similar, Kléber Mendonça Filho se refirió a los muertos por la pandemia en Brasil y cuestionó la actuación del gobierno de Jair Bolsonaro. "Murieron centenares de personas por la pandemia y no habría sucedido si el gobierno hubiese actuado como debía", sostuvo el director de Aquarius (2016), protagonizada por Sonia Braga.