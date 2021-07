Todo el arco político reaccionó ante la muerte del senador Carlos Reutemann. "Envío mis sinceras condolencias a los familiares y allegados del ex gobernador de la provincia y senador nacional Carlos Reutemann", tuiteó sobrio y de forma el gobernador Omar Perotti. "Lamento el fallecimiento del senador nacional y ex gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann. Mis condolencias a su familia y amigos", escribió en sus redes la vicepresidenta Cristina Kirchner. "Lamento la partida de Carlos Reutemann. Mis condolencias a los seres queridos de quien fuera senador nacional y un gran gobernador de Santa Fe", abundó un poco más el presidente Alberto Fernández.

Por su parte, el ex gobernador del Frente Progresista Antonio Bonfatti escribió "pesar por el fallecimiento de quien fuera dos veces gobernador de Santa Fe, Carlos Reutemann". Mauricio Macri fue de los que más se explayó: "Mucha tristeza por la muerte de Lole. Fue mi ídolo como corredor, después tuve la suerte de trabajar codo a codo con él por la Argentina que soñamos. Gracias Lole querido", tuiteó el ex presidente.

Pero también hubo menciones duras. "Murió impune con la sangre de nuestrxs hermanxs en sus manos, hoy más que nunca; No olvidamos. No perdonamos. No nos reconciliamos!#LaLuchaSigue. Abrazo y respeto a quienes siguen sosteniendo la memoria y el reclamo de justicia.#20AñosDeImpunidad#Diciembre2001#Inundaciones2003" publicó en las redes la ex concejala Celeste Lepratti, hermana de Pocho Lepratti asesinado por la policía en la revuelta de 2001 cuando Reutemann era gobernador. También en Santa Fe varios dirigentes sociales se acordaron de la gestión del ex piloto de Fórmula Uno durante las drásticas inundaciones de 2003 que dejaron un saldo de 23 muertos reconocidos.