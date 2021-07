La Argentina superará este jueves la vacunación, con al menos una dosis, del 55 por ciento de toda la población adulta del país. El ritmo de 370.000 aplicaciones por día sitúa a la Argentina en el puesto 15 a nivel mundial y, si no aparecen obstáculos inesperados, al 31 de julio estarán vacunados todos los que se inscribieron hasta el momento. Esto incluye un verdadero record mundial de confianza ya que los datos de los distritos indican que se anotó para recibir vacunas más del 80 por ciento de los argentinos: hay países desarrollados en los que el porcentaje de rechazo es superior al 30 por ciento. Para mantener el ritmo, este miércoles salió a Beijing un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas y otro partiría este miércoles hacia Moscú a buscar dosis 1 y 2 de la vacuna Sputnik V.

Protecciones

Según el Monitor de Vacunación del Ministerio de Salud, el miércoles se superó la barrera de los 18.500.000 argentinos vacunados con al menos una dosis. Es el 54,6 por ciento de la población. Como el ritmo de aplicaciones está casi en el uno por ciento diario --al máximo nivel que logró Estados Unidos--, este jueves el país tendrá al 55 de sus adultos con una primera, sólida, defensa.

“Es un nivel altísimo si se compara con la situación que teníamos hace dos o tres meses --le dijo a Página/12 el doctor Pedro Cahn, uno de los epidemiólogos de referencia en este año y medio--. Por supuesto que todavía falta. No es suficiente. Yo diría que estaremos bien protegidos cuando se haya completado con dos dosis la vacunación del 70 al 80 por ciento de la población de riesgo, es decir los mayores de 60 y los que tienen enfermedades previas. El segundo objetivo es todo el resto de la población mayor”. Tampoco esos objetivos parecen lejanos: si en julio se completa la vacunación de la totalidad de los inscriptos, antes de la primavera seguro tendrá dos dosis la población de riesgo y buena parte de todos los adultos argentinos.

Mundo

Según lo publicado hasta el 6 de julio por ourworldindata.com, la Argentina está en la siguiente situación:

* Puesto 18 a nivel mundial por vacunas aplicadas. Obvio que el top es China con 1.330 millones de vacunas.

* Puesto 15 de aplicaciones diarias en los últimos 15 días, con 370.243 dosis en la última jornada.

* Puesto 16 de los países con mayor cantidad de habitantes vacunados con una dosis.

En cuanto a porcentaje de habitantes inmunizados con al menos una dosis, la Argentina está igual que Brasil, por arriba de México o Rusia y todos los países latinoamericanos salvo Chile y Uruguay. En muy pocos días, el país alcanzará los niveles de vacunación de buena parte de las naciones europeas, aunque hoy ya está por encima de los países balcánicos.

El Ministerio de Salud señaló ayer que la primera provincia que supera el 60 por ciento de la población adulta vacunada es La Pampa y es inminente que pasen la barrera del 60 por ciento San Luis, Tucumán, La Rioja y San Juan. Casi todas las provincias están por encima del 50 por ciento, a excepción de Misiones y Corrientes, según menciona la cartera comandada por Carla Vizzotti.

Desafíos bonaerenses

Por supuesto que los mayores desafíos están en los grandes distritos, en especial en la Provincia de Buenos Aires. El gobierno bonaerense vacunará 170.000 personas por día antes y durante el próximo fin de semana. Además de esa cifra, se suman unos 15.000 espontáneos, personas que nunca se inscribieron y van a vacunarse sin turno, sólo exhibiendo el DNI. El gobernador Axel Kicillof anunció la habilitación de esa modalidad desde este miércoles para los mayores de 45 y desde este viernes para los mayores de 40.

* Este miércoles estuvieron citados 171.000; el jueves 170.000 y el viernes 134.000, pero a éste último día se le agregarán más citaciones.

* El rango que prevalece es el de 30 a 39 años, pero hay unos pocos municipios en que todavía se vacuna a mayores de 40 y hay muchos municipios en que se aplican dosis a bonaerenses menores de 30.

* Como se sabe, el gobernador Axel Kicillof anunció que hay 31 municipios --de poca población-- en los cuales están vacunados casi todos los habitantes. O al menos los que se inscribieron. El objetivo, entonces, es avanzar y conseguir lo mismo en la totalidad de los municipios grandes.

* Al mismo tiempo, se está cumpliendo con aplicar la segunda dosis. Este miércoles se enviaron 88.000 citaciones para completar la vacunación. En Provincia de Buenos Aires todavía están dando algunas dosis 2 de Sputnik, pero sobre todo de Sinopharm y AstraZeneca.

Porteños

Fuentes del gobierno porteño le confirmaron a Página/12 que es un hecho la apertura de las inscripciones para vacunarse a la franja 30-34. Será este jueves, tras anuncio del ministro Fernán Quirós. Había dudas, pero la apertura se concretará.

Con las 90.000 vacunas que recibe CABA, originadas en los vuelos de Moscú y Beijing, el distrito porteño completará la vacunación de los mayores de 35 antes del viernes, de manera que es muy posible que los 30-34 ya sean vacunados el fin de semana.

Respecto de la dosis 2, CABA ya la aplicó a todos los que cumplieron el plazo previsto, salvo en el caso de las Sputnik V, cuya producción rusa está atrasada. El ministerio que comanda Quirós señaló que alcanzó a vacunar con dosis 2 de Sputnik a todos los que recibieron la dosis 1 antes del 24 de marzo. Para los posteriores a esa fecha, hay que esperar la llegada de un nuevo avión.

En CABA también están convencidos que vacunarán a todos los mayores de 18 que quieran ser vacunados antes del 31 de julio.

País

En casi todas las provincias ya se está vacunando a personas menores de 40 y está muy extendida la aplicación de dosis a menores de 30. Hay numerosos municipios de todo el país en que están siendo citados jóvenes de 18 a 20 años.

Al mismo tiempo se extienden nuevas estrategias: puestos de vacunación en shoppings, cines, plazas centrales, carpas armadas en esquinas transitadas. La convocatoria sin turnos se amplía en la medida en que van llegando las vacunas. Está claro que hay una porción de la población que no se inscribió porque no tiene conectividad, carece de computadora o celular inteligente o simplemente no estaba convencida.

Vuelos

* Este miércoles salió el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas a Beijing y habrá un viaje por día durante los próximos 10 días, hasta totalizar la llegada de ocho millones de dosis de la vacuna china Sinopharm.

* En Moscú ya dieron el visto bueno para un nuevo vuelo que podría salir este mismo jueves. Hay expectativa por la llegada de dosis 2 que es lo que más atrasado está en su producción.

* Antes del fin de semana, vendrá desde Albuquerque un vuelo comercial con más de un millón de dosis de Oxford/AstraZeneca, con la sustancia activa fabricada en mAbxience de Garín.

* El titular del Laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras, señaló este martes que la primera partida ya terminada, 450.000 dosis 1, podría ser autorizada la semana próxima por el Instituto Gamaleya. En cualquier caso, parece seguro que esas dosis estarán disponibles antes de fin de mes. No se puede asegurar lo mismo respecto de la partida de dosis 2 que recién ahora sale a Moscú para el control de calidad.

* Tampoco aparece como probable la llegada durante julio de las 5.400.000 dosis de Cansino, pero es un hecho de que vendrán, a más tardar, en agosto.

* Los contratos en Estados Unidos “están casi terminados y listos para la firma”. Se están haciendo los últimos chequeos tanto en Buenos Aires como en Washington. Serían 2.500.000 dosis de Pfizer, Moderna y Johnson&Johnson.

Los datos de vuelos hacen prever no menos de 15 millones de dosis en julio y probablemente más de 20 millones en agosto. Lo suficiente como para que se cumpla holgadamente con la vacunación, con dos dosis, del 80 por ciento de la población de riesgo y que además esté avanzada la vacunación completa del resto de los argentinos.