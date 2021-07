El presidente Alberto Fernández encabezará a las 11 en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, Estados Asociados e Invitados Especiales.



Fernández traspasará la presidencia pro tempore a la República Federativa de Brasil. El Jefe del Estado, junto al canciller Felipe Solá, hablará desde el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, en tanto, los otros mandatarios estarán mediante videoconferencia debido a la pandemia.

En el encuentro participarán los presidentes de Brasil, Jair Bolsonaro; de Paraguay, Miguel Abdo Benítez y de la República Oriental del Uruguay, Luis Lacalle Pou, todos países miembros del bloque regional. También harán uso de la palabra los mandatarios de los Estados asociados: como el chileno Sebastián Piñera; el de Ecuador, Guillermo Lasso; el de la República Cooperativa de Guyana, Irfaan Ali. Por el estado Plurinacional de Bolivia estará el vicepresidente David Choquehuanca y por Colombia, la directora de Mecanismo de Concertación e Integración, Adela Maestre.



En la anterior cumbre, Fernández tuvo un cruce con el presidente de Uruguay, Alberto Lacalle Pou, quien había dicho: "El Mercosur no debe ser un lastre, no estamos dispuestos a que sea un corset". La respuesta del Presidente fue más cruda y contundente aún: "No somos lastre de nadie, es un honor ser parte del Mercosur. Si somos un lastre, que tomen otro barco".



Eso ocurrió a fines de marzo. El Gobierno de Uruguay anunció ahora que negociará acuerdos comerciales por fuera de la estructura del Mercosur. La gestión de Alberto Lacalle Pou planteó un nuevo desafío a las normas que rigen el bloque en la previa de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur que Alberto Fernández encabezará este jueves en su condición de presidente pro témpore saliente.



La decisión que dio a conocer mientras los cancilleres de los países socios del bloque intentaban el miércoles sin éxito acercar posiciones sobre el tema y sobre la reducción del Arancel Externo Común (AEC) para acelerar una apertura comercial.

Los funcionarios de los países miembros llegaron a la LVIII Reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común (CMC) con posturas diferentes sobre aranceles y negociaciones bilaterales. Eso discutían cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay comunicó que "comenzará a conversar con terceros para negociar acuerdos comerciales extrazona".