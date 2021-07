"No estábamos equivocadas/des", expresaron desde la Mesa Ni Una Menos Santa Fe, tras conocer el fallo que revocó la resolución del juez Rodolfo Mingarini. Y expresaron que lo resuelto por el camarista Fernando Gentile Bersano "pone un marco legal con perspectiva de género a un fallo cosificador y misógino como lo era el del juez Mingarini".

"No queremos más jueces como Mingarini, sino una justicia feminista, que escuche a las víctimas", dijeron desde la Mesa; y celebraron la revocación del fallo "vergonzoso" de Mingarini, sobre "un acto tan denigrante para una persona, en este caso una mujer, como es una violación, porque usó preservativo. Los argumentos que intentó Mingrini cuando liberó al acusado hablan a las claras de cuánto falta en capacitación con perspectiva de género y derechos humanos para que una víctima no sufra ni padezca el descuido por parte de la Justicia".

Tras la audiencia del lunes habían manifestado preocupación, ya que no se resolvió ese mismo día el pedido de prisión preventiva, por lo que el acusado seguiría libre y la víctima "con miedo y descuidada". "Hoy celebramos la noticia. No vamos a bajar los brazos, queremos que las víctimas sean escuchadas y tengan la protección que corresponde. Esto deja también un mensaje". Y sumaron: "Estamos hartas de los tipos que creen que somos de su propiedad y que la Justicia los escuche a ellos y no a las víctimas".