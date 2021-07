Emiliano Vecchio no será titular el jueves ante Deportivo Táchira de Venezuela por los octavos de final de Copa Sudamericana. El volante canaya no se encuentra en plenitud física y el cuerpo técnico que lidera Cristian González optará por preservarlo a fin de disponer del diez en el partido revancha en el Gigante de Arroyito. El martes los canayas entrenarán por última vez en la ciudad y mañana el entrenador prueba el equipo para presentarse en Venezuela.

Vecchio sufrió una lesión muscular en la pretemporada y no está en condiciones de jugar desde el primer minuto el jueves en Venezuela ante Deportivo Táchira. No solo que el diez no será titular sino que Kily González considera la posibilidad de que Vecchio no viaje a Venezuela para priorizar su recuperación. Por ahora el técnico duda entre tenerlo en el banco el jueves y dejarlo en Arroyo Seco. Por lo cual el equipo que el jueves jugará la ida de la Sudamericana será el mismo que animó los partidos amistosos de pretemporada ante Unión y Patronato y que no tuvieron a Vecchio presente.

Hoy el técnico de Central deberá presentar en la Confederación Sudamericana de Fútbol la lista de buena fe para jugar el certamen internacional y el lunes será el último día para solicitar la inclusión de un refuerzo. Por el momento, Central sumó al peruano Wilder Cartagena. El entrenador quiere ahora como prioridad la llegada de un zaguero central para cubrir la vacante que dejó Joaquín Laso, desvinculado del club para ir a Independiente.

Por otra parte, quedó acordada de palabra la venta de Rodrigo Villagra a Talleres por 1.200.000 dólares a cambio del 60 por ciento del pase del jugador. Villagra quedó relegado en los últimos partidos de la pasada temporada por Emanuel Ojeda y no iba a iniciar el torneo como titular. Pero la dirigencia canaya sellará su transferencia al club cordobés una vez que firme con el club Cartagena, quien acaba de jugar Copa América con Perú y todavía no pudo arribar a Buenos Aires. No se sabe aún cuándo podrá el ex Godoy Cruz estar en la ciudad, lo que retrasa la negociación de Villagra. Mañana, en cambio, llegará proveniente de México Milton Caraglio para firmar, aunque deberá hacer cuarentena por una semana, por lo cual no se sumará ahora a los entrenamientos en Arroyo Seco. Caraglio sí podrá jugar la revancha con Deportivo Táchira el jueves 22.