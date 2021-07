La variante Delta del coronavirus aumenta de manera preocupante los contagios de covid-19 en numerosos países del mundo, donde se intensificaron las restricciones, y provoca situaciones insólitas como la llegada de la antorcha olímpica a Tokio este viernes a un estadio totalmente vacío. Ante el avance de la variante Delta, los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron que pedirán autorización para una tercera dosis de su vacuna anticovid para reforzar su eficacia.

Datos preliminares mostraron que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de cinco a diez veces más contra la cepa original del coronavirus y la variante Beta, hallada por primera vez en Sudáfrica, en comparación con las dos primeras dosis, según las compañías. También dijeron que la dosis de refuerzo actuará de manera similar contra la variante Delta, pero que igualmente desarrollarán una vacuna específica contra esa cepa.

La Unión Europea dijo este viernes que está "preparada" por si hiciera falta administrar a su población una tercera dosis. En este momento, un 65% de los ciudadanos de la UE tiene puesta una primera dosis y el 47% las dos. La comisaria de Salud, Stella Kyriakides, advirtió que Europa está "en una situación muy frágil, por el incremento de casos debido a la variante Delta". "No es momento para complacencias", enfatizó.

La variante Delta, identificada por primera vez en India y considerada la más contagiosa, está causando una aceleración de la pandemia que ya registra más de cuatro millones de muertos. Eso llevó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a advertir de que el mundo se encuentra "en un punto peligroso".

En Japón, donde la variante Delta representa 30% de los casos, la llama olímpica llegó a Tokio el viernes para una sombría ceremonia en un estadio vacío, después de que los organizadores de los Juegos prohibieran la asistencia de espectadores en la mayoría de las pruebas deportivas por miedo a la covid-19. La prohibición se decidió debido al estado de emergencia sanitaria que el gobierno implantará en la capital a partir del lunes y hasta el 22 de agosto, ante el aumento local de casos.

Muchos deportistas de todo el mundo esperados en Tokio mostraron su decepción, y algunos, como el tenista australiano Nick Kyrgios, optaron por tirar la toalla. Los Juegos de Tokio, que se celebrarán entre el 23 julio y el 8 agosto y que fueron aplazados el año pasado por la pandemia, acogerán unos 11.000 deportistas de 200 países.

En Tailandia, las autoridades anunciaron el viernes nuevas restricciones, entre ellas un toque de queda nocturno para los 10 millones de habitantes de Bangkok, debido al aumento de casos.

Este viernes, Indonesia recibió de parte de Singapur botellas de oxígeno y material de protección para sostener un sistema de sanidad colapsado por la peor ola de la pandemia registrada hasta ahora. Y en Australia, la ciudad de Sidney reforzó el confinamiento tras un récord de contagios.

En el archipiélago de Fiyi, en el Pacífico, las autoridades fueron más radicales y decretaron que "sin pinchazo, no hay trabajo". Así, todos los empleados, del sector público y privado, tendrán que vacunarse en las próximas semanas y deberán tomarse vacaciones si no han recibido su primera inyección el 15 de agosto y podrían ser despedidos si no se les administra la segunda antes del 1 de noviembre.

Casi 16 meses después de una pandemia que trastocó al mundo entero, se acumulan más de 185 millones de contagios, según los balances oficiales que, en opinión de la OMS, pueden ser muy inferiores a la realidad.

El jueves se registraron en el mundo 8.776 nuevas muertes y 513.198 contagios. Los países con más fallecidos son Brasil con 1.639, India (911) e Indonesia (871). En América Latina y el Caribe, la región del mundo con más muertes por el virus con más de 1,3 millones, siguen los esfuerzos para acelerar la inmunización.

En Cuba, la candidata a ser vacuna oficial contra el covid-19, llamada Soberana 2, alcanzó una eficacia del 91,2% si se aplican las tres dosis previstas, informó el laboratorio que la desarrolló.

Este viernes, un portavoz de la Alianza para la Vacunación Gavi, que junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS) creó el mecanismo Covax de distribución de vacunas anticovid a países de renta baja, confirmó que Venezuela realizó los pagos correspondientes al Covax y recibirá las dosis de vacuna anticovid en cuanto estén disponibles. El domingo, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dio un ultimátum al Covax. "O nos mandan las vacunas o nos devuelven el dinero", dijo el mandatario.