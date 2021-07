La Comisión Electoral de Newell’s elevó pedido para que se realicen las elecciones en el club una vez que se levanten las restricciones sanitarias, de acuerdo a lo acordado por socios en asamblea de enero, o como segunda opción se propone el domingo 19 de septiembre. Se rechazó la presentación de una quinta lista, por lo cual hay cuatro oficializadas, aunque la agrupación Unen deberá cambiar su candidato a presidente, dado que no se corroboró antigüedad necesaria de Juan José Concina. Una vez que el gobierno levanta restricciones, el socio del parque Independencia votará al tercer domingo siguiente.

La presentación que realizó la Comisión Electoral anticipa la organización de las elecciones en Newell’s, postergadas en dos oportunidades por la pandemia de covid-19. Ante la confirmación de la realización de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) para el 12 de septiembre, en Newell’s piden votar el 19 de septiembre, reclamo que hace el oficialismo que lidera Cristian D’Amico junto con la lista de Ariel Moresco y la agrupación Unen.

Pero el Movimiento Independencia Leprosa, que propone como candidato a presidente a Ignacio Astore, reclamó ante la Comisión Electoral que se respete lo firmado en la asamblea del pasado mes de enero. En la ocasión los socios previeron que si el comicio se suspendía también en abril, como se había convocado y finalmente sucedió, las urnas se sacaban el tercer domingo una vez finalizada las restricciones sanitarias. Esta petición la llevó la Comisión Electoral a IGPJ. En el escrito se expresa: “Hacen la salvedad y la Comisión Electoral comparte también el criterio, que si el gobierno de la provincia decidiera levantar la prohibición de realización de actos eleccionarios en las asociaciones civiles, en el transcurso del tiempo que falta hasta el día 19 de septiembre, las elecciones se realicen el tercer domingo luego del levantamiento de la prohibición, tal como se decidiera en la asamblea de socios llevada a cabo el 23 de enero”.

Es decir, en Newell’s hay expectativas grandes de votar en agosto, dado que se pedirá que se levante la prohibición en los próximos días, más aún con los recaudos que se proponen con el protocolo sanitario oportunamente presentado por la oposición.

Pero el proceso para llegar a los comicios está concluido para la Comisión Electoral. Dado que no hay nuevo plazo para presentar listas, puesto que se rechazó la pretensión de un grupo de socios de presentar candidatos, lo que hubiese significado tener cinco candidatos a presidente. Para la Comisión Electoral, lo resuelto en el mes de abril no se altera. Hay cuatro listas pero una de ellas, Unen, para presentarse deberá cambiar a su presidente dado que Concina no reúne los diez años de antigüedad como socio que requiere el cargo. El oficialismo va con D’Amico, Astore por la oposición y Moresco por Movimiento 1974.

Colón es otro de los clubes grandes de la provincia que debió suspender los comicios por la pandemia. Por lo cual se espera una respuesta por parte del gobierno provincial en los próximos días para tener certezas de cuándo las instituciones podrán renovar sus autoridades. En el caso de Newell’s, es perentorio dadas las irregularidades que se producen en su administración y el deterioro deportivo constante que acusa el equipo, sin ningún tipo de protagonismo en el último lustro.