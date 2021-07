Desde Santa Fe

“¡Nosotros no bajamos los brazos. No vamos a claudicar. Vamos a poner a la provincia de pie!”. Omar Perotti alentó a los santafesinos y santafesinas en el acto del Día de la Independencia, en Rafaela. Hablaba de la lucha contra el covid y la crisis económica, pero la advertencia de que no claudicará, bien podría interpretarse como otro mensaje directo en el plano institucional de la provincia. Después siguieron los anuncios. Ayer, el número de vacunados se acercó al 1.600.000 personas. “En pocos días, vamos a llegar a 2.000.000”, se entusiasmó el gobernador. El lunes comienzan a vacunar a menores de 30 años y luego siguen los menores de 25. “Ya estamos cerca de la franja de los 18”. “En muchos lugares, completaremos el 100 por ciento de la población. Serán pueblos y departamentos que van a tener un grado de seguridad muy superior a cualquier otro”. En el otro acto, en Rosario, la ministra de Educación Adriana Cantero anunció que después del receso escolar de invierno, la vuelta a clases será con “presencialidad intensificada”. La idea es extender la jornada reducida de tres horas y media a cuatro horas o cuatro horas y quince minutos, con la intención de recuperar una hora cátedra por día.

Perotti dijo que a la pandemia la debemos enfrentar “unidos”. “Necesitamos de cada uno y de cada una de ustedes para salir lo más pronto posible de este momento que ha generado angustia, dolor, la pérdida de seres queridos y cambió la vida. Es importante entender que se trata de un proceso”. “Nuestro desafío es luchar contra un virus que puso en riesgo la libertad del mundo y comprender que es una lucha de todos”.

Ayer –reveló el gobernador- la provincia se acercó al 1.600.000 vacunados. Y en los próximos días vamos a llegar a los 2.000.000. “Las vacunas no sólo significan cuidar la salud, también son más libertad y mayor independencia”.

Fue allí, cuando Perotti advirtió que asumirá el desafío de este tiempo. “¡Los santafesinos y santafesinas no bajamos los brazos! ¡No vamos a claudicar! ¡Vamos a poner a la provincia de pie!”. Unos minutos después, y en la misma línea el intendente de Rafaela Luis Castellano, arengó: “¡No bajamos, ni bajaremos los brazos!. ¡Superaremos la pandemia porque está en nuestra idiosincrasia no dejarnos vencer!”

Después del acto, el gobernador dijo que el objetivo de la provincia es reducir la ocupación de camas críticas a menos del 80% y bajar el número de contagios que llegó a 4.000 por día en el pico de la segunda ola y hoy ronda los 1.500 casos. “Es un número alto”. “Hay que estar alertas y ser cuidadosos porque tenemos la limitación de las camas ocupadas”.

*Ganar tiempo. “Lo que necesitamos es ganar este tiempo” antes de que llegue una eventual tercera ola. “Por eso hacemos todo el esfuerzo para vacunar a la mayor cantidad de gente. En este feriado del 9 de julio) se vacunaron 30.000 personas en toda la provincia para llegar casi al 1.600.000 personas vacunadas con la primera dosis”.

El gobernador pidió que se anoten en Santa Fe vacuna quienes aún no lo hicieron, sobre todo los chicos de 18 años. “El lunes, comenzamos a vacunar a menos de 30”, luego seguirán los menores de 25. “Nos acercamos a los 18 para que la franja de 18 a 59 años esté cubierta. Falta inscribirse jóvenes que sentían que su turno estaba lejos. No está tan lejos, así que les pido que se inscriban y estén atentos para recibir la primera dosis”.

*Todo el pueblo. Perotti dijo que “en muchos lugares de la provincia en los próximos días vamos a llegar al 100 por ciento de la población. Son muchos pueblos y departamentos que van a pasar a tener un grado de seguridad muy superior a cualquier otro”.

Y coincidió con la ministra de Salud Sonia Martorano que propuso hacer turismo de cercanía en el receso de invierno. No salir de la provincia. “Es cierto, estamos en vacaciones, pero en pandemia. En pandemia”, repitió. “Lo mejor es tratar de no desplazarnos y no ir a lugares donde no podamos cuidarnos”.

*La vuelta a clases. La ministra Adriana Cantero anunció que tras el receso escolar comenzará una “presencialidad intensificada” en las escuelas. La idea es extender la jornada reducida, que hoy es de tres horas y media. Ampliarla a cuatro horas o cuatro horas y quince minutos. El objetivo es recuperar una hora cátedra por día. “Queremos recuperar más horas de clase, vamos a intensificar el seguimiento de las trayectorias que se han fragilizado más con una mirada puesta en la secundaria. Vamos a incrementar la jornada para hacerla completa y propiciar otros espacios de trabajo con distintos grupos”, señaló. “Hoy estamos con una jornada reducida de tres horas y media y lo que estaríamos recuperando es la jornada de cuatro horas, cuatro horas y quince, con lo cual todos recuperan una hora más de cátedra diaria”, indicó.