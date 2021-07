La Selección Argentina regresó al país esta mañana en un vuelo que aterrizó en el Aeropuerto de Ezeiza a las 8:45. Una multitud de hinchas aguardaron por la salida de los protagonistas en las inmediaciones del aeropuerto. El conjunto que lidera Messi volvió de Brasil luego de consagrarse campeón en el Maracaná con la Copa América entre sus brazos y se dirigió directamente al predio. Allí se encontraron con carteles de recibida a modo de homenaje.

Para respetar las medidas sanitarias, impuestas por la pandemia de Covid-19, fue descartada la posibilidad de un festejo organizado por parte de la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Se analizó hacer una recorrida de los jugadores por la 9 de julio -con el Obelisco como punto de encuentro- para festejar con la gente pero no se creyó conveniente.

Una vez realizados los testeos de protocolo, los jugadores se reencontrarán con sus seres queridos, a quienes no vieron por más de 50 días. El caso más particular es el del arquero figura, Emiliano "Dibu" Martínez, quien todavía no conoció a su hija recién nacida. Aquellos que viven en el exterior, emprenderán los regresos hacia sus países de residencia.