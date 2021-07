La lista de candidatos a concejales que encabeza por el socialismo Verónica Irizar, es reflejo de una doble imposibilidad de acuerdos: por un lado con el sector del intendente Pablo Javkin, pero sobre todo con otra corriente interna del PS que encabeza el ex ministro de Salud Miguel Cappiello. “Hicimos todos los esfuerzos pero no se pudo alcanzar la unidad”, le dijo Irizar a Rosario/12 pero analizó que “hay también muchas internas en otros frentes y nosotros en el pasado hemos quedado en desventaja por no afrontar en las urnas las diferencias”. Dijo estar “orgullosa” de la lista que encabeza en la que la acompañan Esteban Paulón y Analía Chumpitaz, que expresan “a la diversidad sexual, al feminismo y a los pueblos originarios pero a la vez tienen amplia experiencia de gestión y recorrido político”, apuntó la concejala. Sorprendida por tantas postulaciones de “famosos y conocidos”, Irizar aseguró que “hoy más que nunca lo que tiene que ofrecer la política es una seriedad de proyectos y miradas programáticas que señalen hacia dónde vamos como sociedad”.

“Desde el socialismo trabajamos en construir una propuesta de unidad porque entendemos que hoy la sociedad está atravesando un momento complejo y que era importante intentar llegar a un acuerdo y ofrecer una propuesta seria y consolidada del Frente Progresista a nivel local”, pero enseguida señala que “lamentablemente no pudimos llegar a un acuerdo, pero al haber internas fuertes en otros frentes y ver que nosotros en otros momentos quedamos debilitados por evitar ese proceso interno, aceptamos la realidad y decidimos llevar adelante una propuesta de una lista que expresa una renovación dentro del socialismo pero a través de compañeros y compañeras con mucha trayectoria y experiencia en gestión”.

Irizar dice estar “orgullosa de los compañeros y compañeras que me acompañan” y destaca que Esteban Paulón y Analía Chumpitaz “son dos personas con mucha experiencia de gestión pero que a la vez expresan claramente a la diversidad sexual, al feminismo y los pueblos originarios”. Y explica que también está representada en esta lista “la juventud del partido. Estoy muy contenta de la lista que logramos armar porque, insisto es una lista que expresa renovación pero con experiencia en gestión y recorrido político. Preparados para lo que entendemos necesita la ciudad y trabajando en un proyecto de ciudad más que pensando en un resultado electoral”.

Sobre los motivos por lo que no se pudo alcanzar la unidad dentro del propio Partido Socialista, la concejala apuntó que “yo respeto mucho a Miguel (Cappiello) pero él eligió estar en un lugar distinto y ya se vio esa diferencia en la interna del partido”. Y recordó que el sector identificado como “Bases” perdió las elecciones internas y a pesar de eso “fue inflexible en no querer acordar un esquema de unidad que fue lo primero que trabajamos porque el primer objetivo nuestro fue la unidad del partido, pero lamentablemente no alcanzamos un entendimiento”.

Irizar dijo que le sorprendió “la cantidad de caras conocidas que se suman a la elección” en alusión a los periodistas y hasta ex futbolistas que serán de la partida en las PASO de septiembre. Y agregó que “nosotros creemos que hoy la política, en un proceso tan complejo como el que estamos atravesando con la pandemia, más que nunca tiene que ofrecer una seriedad de proyectos y miradas programáticas que señalen hacia dónde vamos como sociedad”. Y subrayó que desde su sector “siempre hemos impulsado a gente preparada que viene trabajando desde hace años en numerosas propuestas que tratamos de expresar en nuestras candidaturas”. Porque aseguró que “el desafío es colectivo y en 2019 escuchamos claramente el mensaje de los rosarinos hacia el socialismo, por eso nos esforzamos por trabajar en propuestas muy concretas y profundas”, concluyó.