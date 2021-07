La otra cara de los festejos por el título de la Selección Argentina en la Copa América es la repercusión que tendrá en la situación epidemiológica de la ciudad y la provincia. Luego del partido, miles de personas llenaron el Monumento Nacional a la Bandera y en medio de la euforia muchos se abrazaron y cantaron sin barbijo ni distanciamiento, sumado a los encuentros previos en domicilios particulares para ver el partido. Con el temor de que se produzca un nuevo rebrote, desde las áreas de salud coincidieron en que la única medida a tomar es aumentar los testeos e insistir a la población que ante el menor síntoma se acerque a alguno de los más de 10 centros con los que cuenta la ciudad para detectar casos positivos y aislarlos. Desde el Ministerio de Salud provincial incluso advirtieron que esto pueda afectar las distintas aperturas y flexibilizaciones que se vienen autorizando.

Animados y eufóricos por un triunfo que le era esquivo al combinado albiceleste desde hace 28 años, miles de rosarinos y rosarinas se desentendieron de la realidad pandémica y se dirigieron hacia el Monumento para desahogarse y festejar. Sin distanciamiento ni barbijos, con gritos y abrazos, se generó entre la multitud un caldo de cultivo para la propagación de la covid-19, en una ciudad en el que los casos siguen siendo altos. Las autoridades sanitarias entienden que era imposible evitar un festejo de este tipo, teniendo en cuenta que se vivió en cada rincón del país. Ante este estado de cosas, ahora queda esperar a ver cómo se refleja en la cantidad de contagios e internaciones dentro de dos semanas y tratar de aislar rápidamente a cada caso positivo para evitar que continúe contagiando a más personas.

En ese sentido, al ser consultada por Rosario/12, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, advirtió que lo único que queda por hacer es aumentar los testeos en los próximos días: “En Rosario tenemos una carpa gigante frente al Monumento que trabaja de lunes a lunes, diez carpas más distribuidas por toda la ciudad, sumado a los centros de salud, sanatorios y hospitales. Estamos dando muchísima accesibilidad para testearse. Entonces lo que pedimos e insistimos es que ante el mínimo síntoma las personas se vayan a testear inmediatamente”.

A propósito de los test diarios de coronavirus, la funcionaria provincial mencionó que la gente está yendo menos a testearse. “Están en una etapa de minimizar los síntomas pero ahora ante cualquier dolor de garganta o moco te tenés que testear inmediatamente porque seguramente sea covid. Ya no es ‘por si es Covid’; hoy seguro que es covid”, aclaró Martorano. Además, explicó que a diferencia de lo que ocurría en la primera ola, ahora no hay que esperar 5 o 6 días para hacerlo sino que a las 24 horas ya se pueden hacer el testeo y el resultado lo tienen en el mismo día.

Al mismo tiempo, advirtió que lo ocurrido el sábado también puede traer consecuencias en las nuevas aperturas en un momento en el que desde el gobierno provincial apuestan a la presencialidad en las escuelas y a permitir nuevas actividades y más horarios. “Claramente lo de ayer puede influir y tendremos que dar marcha atrás. Todo puede pasar. Hay que ver qué consecuencias trae esto, no las sabemos pero siempre que hay aglomeraciones así hay un aumento de casos, esperemos que no sea muy alto”. De todas maneras, aclaró que por ahora no piensan en nuevas restricciones: “Veremos cómo se refleja en la cantidad de contagios dentro de 10 o 14 días”.

Por otro lado, Martorano lo comparó con los festejos de Colón: "Duraron tres días seguidos y todavía estamos pagando ese precio. Hasta el viernes pasado teníamos un 92% de ocupación de camas en la ciudad de Santa Fe, contra un 80 en toda la provincia. Es decir, en toda Santa Fe habíamos bajado pero todavía quedaban los coletazos con gente grave en la capital provincial. Ahora esto se va a ver reflejado no solo en una ciudad sino en toda la provincia".

En la misma sintonía, el secretario de Salud Municipal, Leonardo Caruana, consideró que teniendo en cuenta lo del sábado, “en los próximos días tenemos que hacer las cosas con mucho mayor cuidado y ante los mínimos síntomas testearse”. Pero también aclaró que “es muy importante elegir un solo evento social y no todos porque si multiplicamos los encuentros sociales eso es lo que genera la aceleración del riesgo y la posibilidad de un cambio de escenario sanitario”. A su vez, destacó la necesidad de “seguir jerarquizando la vacunación en el grupo más joven, que es el que sale en mayor medida y el que todavía no tiene un porcentaje de cobertura de vacunación como tienen otras edades”. Por eso, Caruana pidió intensificar la vacunación y apenas llegue el turno ir a inocularse.