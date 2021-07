Para disputar el voto con la derecha liberal, el economista Martín Tetaz será el segundo en la lista de Juntos por el Cambio en CABA encabezada por María Eugenia Vidal. Así lo demostró en el acto de lanzamiento de su precandidatura, en el que cuestionó a "la clase política que quiere poner en discusión la propiedad privada", habló de un país de "sueños destruidos" donde los jóvenes emigran en masa y no hay lugar para la meritocracia. "Apilamos 100 mil muertos", arrojó. Acompañado en un acto por el senador Martín Lousteau, el economista lanzó: "Argentina tiene que dejar de ser una tierra de planes y convertirse en una tierra de oportunidades". Javier Milei tiene quien le compita.

La UCR viene apostando a pisar fuerte en esta elección, para revertir el lugar de socio menor al que la destinó el PRO en el pasado. Desde que se confirmó el ofrecimiento a Tetaz como segundo en la lista porteña de Diputados detrás de Vidal, quedó en claro una doble jugada. Primero, tener un candidato propio y con un gran conocimiento mediático. Segundo, contener a los votantes que ante la ausencia de Patricia Bullrich en la lista podrían migrar hacia la boleta de Milei (la otra estrategia en esa dirección es sumar a una interna a Ricardo López Murphy). "A mí me encanta Patricia Bulllrich. Dice lo que muchos queremos decir. Y me encanta Vidal, porque tiene los huevos bien puestos" (sic), dijo Tetaz en su acto de lanzamiento.



El economista se presentó en un coqueto parador con la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA de fondo y flanqueado por Lousteau y por la presidenta de la UCR porteña, Mariela Coletta. "Hoy es un gran día para el radicalismo. Acercamos a un nuevo líder para la provincia de Buenos Aires, como es Facundo Manes. Hoy nos enorgullece presentar la inclusión de Martín Tetaz en Juntos por el Cambio. Va a ser parte de una lista muy plural", lo presentó ella.



Lousteau hizo una comparación con la Selección de fútbol: "Hemos tenido unos días de buenas noticias. El fin de semana tuvimos un triunfo de la Argentina en la Copa América. Un triunfo de un equipo colectivo es entender que hay un compromiso con un objetivo común. Esto lo hemos visto en el lanzamiento de la primera candidata de Juntos por el Cambio, donde articulamos para estar todos unidos", dijo, al tiempo que elogió la "grandeza individual que hemos visto de parte de Patricia Bullrich".

"En ese marco, hoy lanzamos como segundo de la lista a Martín Tetaz. Viene a la política a traer aire nuevo. Martín conjunga a la perfección la rigurosidad y el saber comunicar", aseguró sobre el ex columnista de Jorge Lanata, que esta misma mañana se despidió de su audiencia.



Tetaz, por su parte, contó que su decisión forma parte de la idea de la UCR de comenzar a ser el partido dominante en Juntos por el Cambio. "Muchos amigos radicales me decían: es ahora, el partido se está poniendo de pie", indicó. Y recordó que comenzó militando en Franja Morada a los 12 años.



Rápidamente se vio por qué su discurso antagoniza con el de las nuevas derechas. "En la Argentina, ya no alcanza con que el Estado se quede con la mitad de lo que vos ganas. Ahora están discutiendo qué es lo que podés hacer con lo que ya ganaste", se quejó y pidió eliminar todos los impuestos sobre la producción, excepto el de Ganancias.



"Está la grieta entre la gente que trabaja y arriesga su capital. Nos tenemos que poner de ese lado o nos van a llevar puestos. Quieren discutir la propiedad privada, peronizar las facultades y reinstaurar la Constitución de 1949", se alarmó, al tiempo que eligió como blanco a Máximo Kirchner: "El hijo de la ex presidenta, con ese título y sin ninguna trayectoria laboral, le pone los puntos al Presidente de la República". "Vengo a decirles las cosas como son. Y vengo a enfrentar el proyecto de Kicillof en 2023", afirmó.

Cuando le preguntaron por su mirada sobre el gobierno de Mauricio Macri, al que apoyó desde los medios en los que trabajaba, contestó: "Todos ustedes me escucharon durante el gobierno de Macri aplaudiendo lo que me parecía que estaba bien y criticando lo que me parecía mal". En verdad, Tetaz abandonó Twitter en 2018, cuando defender a Macri se empezaba a poner difícil. Pero durante los años de Macri defendió los créditos UVA, hizo pronósticos sobre el dólar e inflacionarios en los que le erró por 30 puntos.

Nada de esto lo amilanó en el acto de lanzamiento en el que dejó algunas propuestas económicas:



* "No puede haber más inflación en la Argentina, porque gana la corrupción. Al primero que le interesa la inflación es a un gremio corrupto que quiere empoderarse".

* "No puede haber impuestos a la producción en la Argentina. Discutamos el Impuesto a las Ganancias, pero eliminemos el resto de los impuestos".

* "Basta de subir gente con planes. Hay que festejar cada vez que eliminamos un plan y lo convertimos en empleo".



Antes de su acto, había anunciado su candidatura en su cuenta de Twitter (al que ya volvió hace tiempo):



"Mientras la economía se hunde, muchas escuelas siguen cerradas y apilamos 100.000 muertos por una de las peores gestiones de la pandemia en el mundo, a ellos no les importa y van por todo en 2023. Basta", fue su carta de presentación. "Llegó la hora de ponerle freno a las aspiraciones de una clase política que desprecia al trabajo, al estudio y a la inversión, que quiere poner en discusión la propiedad privada, garantizar su impunidad y consolidar un modelo populista en el que el mérito no tiene lugar", lanzó.

Y pintó la imagen de una Argentina en peligro: "Miles de amigos y gente que ni siquiera conozco me escriben contándome historias de hijos que se quieren ir, de patrimonios y sueños destruidos, de esperanzas rotas, de oportunidades perdidas. O nos vamos todos y les regalamos el país, o nos juntamos y peleamos hasta el final", arengó.