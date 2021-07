Fue un cruce enriquecedor y necesario. Pioneros del rock argentino, como Litto Nebbia, David Lebón, Willy Quiroga, Emilio del Guercio, Alejandro Medina, Moris y Claudio Gabis, junto a exponentes de generaciones posteriores se unieron para recordar el iniciático Festival Beat Baires, realizado en 1969, en el Teatro Coliseo. Para ello, las distintas generaciones se entrecruzaron bajo la dirección musical de Lito Vitale en versiones de clásicos del género, en un encuentro realizado en el mismo escenario, que puede verse de manera gratuita en el canal oficial de YouTube del teatro.



De la reedición del famoso festival organizado originalmente por el mítico sello Mandioca también tomaron parte Hilda Lizarazu, Antonio Birabent, Eruca Sativa, Luciana Jury, Baltasar Comotto, Claudia Puyó, Feli Colina, Juanchi Baleirón y Fernando Ruíz Díaz.



Además, la transmisión contó con comentarios de los periodistas Pipo Lernoud, Claudio Kleiman y Alfredo Rosso, quienes recordaron sus vivencias en los históricos conciertos animados por Los Gatos, Manal, Almendra y Vox Dei, entre otros. De esa manera, a lo largo de alrededor de una hora y cuarto, se sucedieron canciones matizadas con el recuerdo de músicos y periodistas del contexto artístico, social y político en el que se llevaron a cabo los conciertos.



En el plano musical, el encuentro no presentó fisuras y reafirmó la vigencia de las primeras composiciones del rock argentino, con una banda estable conformada por Vitale, el bajista Juan Pablo Rufino, el guitarrista Marcelo Delgado y el baterista Martín González Puig.



El concierto fue abierto por David Lebón, Juanchi Baleirón y Baltasar Comotto con una impresionante versión de "Color humano" que permitió el lucimiento de sus guitarras, al que le siguió una incendiaria lectura de "Las Guerras", de Vox Dei, a cargo de Willy Quiroga y Fernando Ruíz Díaz. Litto Nebbia e Hilda Lizarazu recrearon "El rey lloró" mientras que Moris y su hijo Antonio Birabent abordaron en formato acústico "Ayer nomás", en uno de los pasajes más emotivos del recital.



El blues se hizo presente a través de Alejandro Medina y Claudia Puyó con "No pibe"; y de Feli Colina, quien hizo justicia al recordar a Gabriela, la gran figura femenina entre los pioneros, en una sexy versión de "Voy a dejar esta casa, papá". Previo a este momento, la misma Gabriela envió un mensaje de voz destinado a la joven intérprete, en el que manifestaba su alegría por la incorporación de esa canción entre las versionadas para la ocasión. Emilio del Guercio y Luciana Jury unieron sus voces en "Muchacha ojos de papel", luego de que el ex Almendra recordara que esa canción se estrenó durante ese festival en 1969, y que no fue del todo bien recibida por su destinataria Cristina Bustamante, la novia de entonces de Luis Alberto Spinetta, quien eligió ese momento para retirarse de la sala debido a una pelea de pareja que había tenido en esos días. Desde España, Claudio Gabis sumó su guitarra a Eruca Sativa en "Jugo de tomate frío"; en tanto que el cierre fue con "La balsa", en una suerte de tributo de los músicos más jóvenes a los pioneros.



Todas estas interpretaciones fueron precedidas por comentarios alusivos de artistas y periodistas, quienes en general evocaron sus vivencias personales al respecto, con alusiones a la persecución policial de la dictadura de Juan Carlos Onganía a los jóvenes con pelo largo y al rol del sello Mandioca, entre otras cosas, que permitieron configurar el contexto en que se realizó ese encuentro musical.



Cabe recordar que el Beat Baires se había realizado en horario matutino para evitar las entonces comunes razzias policiales, lo que derivó en el encuentro de distintos grupos y artistas que, en muchos casos sin conocerse previamente, estaban gestando un histórico movimiento musical.



La reedición del festival está disponible en el link https://www.youtube.com/watch?v=vI7vRqHU-tY&t=1225s.