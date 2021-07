El nuevo cronograma electoral nacional tras la postergación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y las elecciones generales, dispuestas para el 12 de septiembre y el 14 de noviembre, indica que mañana finaliza el plazo para oficializar los frentes electorales. Y en Salta, todo se va a definir sobre el cierre.

Tras la conformación de los frentes, el siguiente paso, que es en definitiva el que genera las disputas actuales para definir quien integra un espacio u otro, es la presentación de las listas con sus precandidatos, lo que está previsto para el 24 de este mes. En Salta se renuevan tres de los 7 diputados.

A horas del cierre, los principales partidos y frentes de la provincia disputan entre sí y a contrarreloj cómo conformarán sus listas y quiénes integrarán cada espacio electoral. Mientras que el saencismo puja por tener aliados en cada uno de los espacios.

En el Frente de Todos la disputa se da entre los históricos, como el Partido de la Victoria, Kolina, Frente Grande y Movimiento Evita, para dar pelea a lo que hasta aquí ya es un acuerdo nacional para que el Partido Justicialista, dirigido por Gustavo Sáenz a través de Miguel Isa (PJ) y Pablo Outes (CAP), se meta en el armado y con él, sus principales candidatos a ocupar la diputación.

Se sabe desde que quedó conformada la Comisión de Acción Política en 2020, los candidatos que quiere imponer el gobernador, y que tendrían el visto bueno a nivel nacional serían Pamela Calletti y Emiliano Estrada. Pero al menos la primera es resistida por la histórica militancia del Frente de Todos local, que pide que, si el justicialismo va a conformar esa alianza, les permitan jugar en las Primarias y disputar cada uno de los lugares, y hasta incluso amagan ir por fuera de ese espacio.

Mientras que en Juntos por el Cambio la cosa no se presenta muy distinta, si bien todos los referentes consultados por este medio coincidieron en que se repetirá la fórmula nacional, y que el PRO y la UCR irán juntos, y hasta se sumaría el partido olmedista, Ahora Patria. Desde el radicalismo hay resquemor de que un acuerdo de última hora entre el PRO a nivel nacional y el gobierno provincial, provoque la vuelta de algunos de sus ex dirigentes, o se negocie el ingreso de un tercero afín al oficialismo, como el senador Guillermo Durand Cornejo, o el diputado Ignacio Jarsún.

Es por ello que dentro de las filas radicales la puja se presenta entre quienes esperan que las autoridades nacionales no permitan ese acuerdo y se pueda conformar lista única y los que, como las autoridades del Comité Capital, piden a los gritos autonomía para que las candidaturas se diriman en las PASO.

Entre los primeros se encuentra el actual presidente radical, Miguel Nanni, quien en diálogo con Salta/12 aseguró que ese centenario partido integrará JxC “porque es la definición a nivel nacional”, y porque no hay un solo distrito en el país en el que no se presenten de esa manera. El diputado añadió que incluso en los principales distritos donde había alguna reticencia, “el Pro intervino su partido y la UCR el suyo, o sea que es un hecho que hay Juntos por el Cambio”.

Pero reconoció que si bien su intención, y la de las autoridades nacionales, es conformar listas únicas, algo que ya se logró en Capital Federal a pesar de algunas escaramuzas iniciales, dentro de su partido hay quienes piden competir en las primarias para que ese espacio pelee por encabezar la lista, y aclaró que su intención es “no proscribir a nadie”. Aunque defendió su postura bajo el argumento de que “el kirchnerismo está a siete bancas de conseguir quórum propio”, por lo que tienen que demostrar unidad.

Del otro lado, alertados de las negociaciones de Gustavo Sáenz con algunos sectores del Pro, y con la decisión de recuperar terreno perdido y salir de los segundos o terceros lugares al que los relega su partidario aliado, el presidente del Comité Capital, Rubén “Chato” Correa, dijo a este medio que si bien aceptan que la mesa del Comité Nacional ratificó la conformación de JxC y el pedido es conformar listas unificadas en las PASO, “la situación de cada uno de los distritos a veces no permite que ese objetivo se cumpla y tendrán que ser más flexibles”.

Correa recordó que el Pro “está en una situación bastante complicada en varias provincias” en cuanto a sus internas, de hecho, en Salta se encuentra intervenido “porque muchos de sus dirigentes hoy forman parte del gobierno de Gustavo Sáenz”. Mientras que los que quedaron bajo la intervención, “son mirados de cerca por sus referentes nacionales para ver cuáles son las posibilidades ciertas de integrar esta alianza de manera competitiva”.

En cambio, para el referente capital de la UCR, su partido viene creciendo en presencia como sucede en Capital Federal con Facundo Manes, que finalmente irá detrás de María Eugenia Vidal por la imposición del Pro y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta.

“Acá la convención del 27 de abril marcó la definición de integrar el frente pero la realidad fue que ocho departamentos, de los más importantes de la provincia, decidieron constituirse como Unión Cívica Radical”, explicó. Por esto aseveró que no será fácil que esta vez ese espacio permita que le decidan los candidatos desde las altas esferas nacionales, “porque hay una toma de conciencia de la importancia de poner en pie y fortalecer la participación política del radicalismo, que no quiere aparecer como furgón de cola de una preeminencia que hoy el Pro no la puede sostener”.

“El Pro se va a tener que allanar de alguna manera, a enfrentar en algunos distritos, a radicales que van a tratar de encabezar las listas para las elecciones generales de noviembre”, concluyó.

La diputada nacional e integrante del Pro, Virginia Cornejo, también confirmó que se conformará, como en todo el país, el Frente Juntos con el Cambio, pero no se animó a anticipar quiénes integrarán las listas ni si habrá o no PASO, “esas negociaciones se llevan a nivel partidario y yo no quiere especular por las decisiones de los demás”, expresó. Aunque aclaró que el acuerdo interno al que llegaron con los demás integrantes era que si un miembro quería renovar su banca se respetaría su decisión y encabezaría la lista, por lo que si Martín Grande ratifica su intención de presentarse, debería tener esa posibilidad.

Por último, ante la experiencia con algunos exintegrantes de ese partido que hoy son funcionarios provinciales, como Martín de Los Ríos, y la posibilidad de que ingresen algunos aliados al oficialismo provincial, como Guillermo Durand Cornejo, dijo que teme la elección de candidatos que “más tarde cambian su posición y votan otras cosas o se sientan con otros”, y que por lo tanto, “habrá que ver bien quiénes son y cómo se los elige con mucho cuidado”.

La tercera vía

Ninguna de las fuentes consultadas por este medio descartó la posibilidad de que el Ejecutivo Provincial busque, en caso de no poder integrar alguno de los dos frentes mayoritarios, o incluso haciéndolo, presentar una lista propia que busque pescar votos de quienes reniegan o se alejan de la "grieta”.

De hecho algunos de los miembros del Frente oficialista provincial Unidos por Salta se encontraron ayer y anunciaron que competirán en las nacionales y propondrán sus candidatos. Entre los que asistieron a la reunión se encontraban los antes mencionados Durand Cornejo y Jarsún, pero también Oscar Rocha Alfaro, del Partido Renovador; Benjamín Cruz, Alberto Castillo, Federico Núñez Burgos y Omar Exeni.

En el comunicado aclararon que muchos de los presentes seguirán negociando con la dirigencia nacional del PRO y la UCR su ingreso en las listas de Juntos por el Cambio, “o constituirán una tercera fuerza en Salta con perfile de centro derecha”, dice explícitamente el texto.

La interna de la Izquierda

A pesar de confirmar que el Frente de Izquierda y de los Trabajadores(FIT) volverá a constituirse entre el MST, el PTS y el Partido Obrero a nivel local pero que debido a sus divisiones nacionales, que repercutieron en lo local, quedaron fuera de esa estructura, como Pablo López, Claudio del Plá y Cristina Foffani. También están dirimiendo cómo se definirán sus candidaturas, si presentarán una lista unificada o se decidirá en las Primarias de septiembre.

El ex diputado nacional Pablo López es de los que sostiene que “esas decisiones se deben tomar en un congreso nacional que agrupe no solo a las fuerzas de izquierda, sino a todos los sectores en lucha que simpatizan con el FIT” y no en una disputa más abierta que los desgastaría a la hora de enfocarse en su real disputa y contraponer su programa al del gobierno nacional, el provincial y sus opositores de Cambiemos. Pero la dirigencia de los otros dos partidos insiste con que sean las primarias los que elijan sus candidatos.

El dirigente insistió en que de todas maneras lo importante no son las listas, sino “profundizar y dar a conocer el programa político común” de ese espacio. “Las PASO tienen que ser una oportunidad para que el conjunto del Frente de Izquierda dé la pelea contra las otras propuestas y no que estemos discutiendo entre nosotros a quién deberían votar”, concluyó.