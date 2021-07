A la memoria de Alberico Mansilla

Más allá del Saladillo la ribera es más abrupta y dista de presentar una extensión de playa. El vagabundo Sandalio, que recién ha despertado, no demora en bajar por un sendero escarpado hacia la orilla indecisa y recobrar su cabeza con el agua fría. El otoño está rozando su fin y un sol evanescente se eleva como si emergiera del fondo de las aguas. Sandalio se arrodilla y reza su oración de la mañana a los dioses desconocidos, agradeciendo la protección que le brindaron en la noche impiadosa y saca de su bolsa un mendrugo de pan anterior que es su desayuno y toma un sorbo de su bota. Desde lo alto de la arboleda desplegada en lo alto de la barranca, un carancho eleva el vuelo, presumiblemente para obtener rapaz el resto que incentiva. Sandalio entiende que hay un presagio inscripto en el vuelo del ave y se pregunta qué desatino espera, al reemprender la jornada. No había dado unos pasos, cuando se percata que detrás de él hay un hombre, a simple vista, muy pobre y muy viejo.

¿Y usted, quién es?, preguntó un tanto turbado.

Más bien, tendría que decirme quién es usted, dijo el hombre; Yo soy de aquí, me llamo Ángel y cobro unas monedas para cruzar el arroyo en mi canoa.

Yo no sé si cruzar. No sé, no estoy seguro, no sé qué puedo encontrar del otro lado, respondió Sandalio. Tal vez usted pueda anticiparme algo…

Desde ya le anticipo que no cruzo a cualquiera -dijo el barquero-, dada su condición no sé si usted podría. Por lo demás, ni siquiera puedo vislumbrar que es lo que pasa allí, porque la bruma y la tiniebla de este lugar son eternas. Apenas si escucho, cuando cruzo a alguien, unos sonidos lastimeros, aullidos que no distingo si son de hombre o animal. Por de pronto, he alcanzado a distinguir el triple ladrido de un perro, casi al unísono, aunque lo peor es siempre el silencio.

Sé -dijo Sandalio-, que los campos de la otra orilla tienen un dueño muy poderoso, que no se deja ver.

Por estos lugares -replicó Ángel-, habita un dios, no sabemos cuál, pero habita un dios; algunos dicen haberlo visto, muchos de los que cruzan me hablan de él. Algunos lo llaman “El silencioso”. Para combatir ese silencio, los vagabundos siempre tenemos algo, la música o la poesía.

Probando lo que decía, Don Sandalio hizo lo único que se le ocurrió, sacó su pequeño bandoneón y rompió el silencio.

Nadie dude que al momento de golpear la muerte le abra, Yo me he de morir a tiempo, soy un hombre de palabra. Muy triste le oí a la muerte, de ser muerte arrepentirse, todo muere en este mundo y ella no puede morirse.

La música pareció deslizarse sobre la corriente moderada del arroyo hasta desembocar en el río, cuyo caudal había decrecido considerablemente por la ausencia de las lluvias. Ángel se acomodó en su barca y se dio a escuchar extasiado. Hace mucho, que no escuchaba música. Desde que un hombre desolado por la pérdida de alguien, tocó con su guitarra para pagarme el cruce, dijo. Creyó que con su música podía convencer a quien buscaba, de regresar. Alguien muy parecido a usted.

Don Sandalio pareció no escuchar, estaba compenetrado en su melodía y el barquero, acaso emocionado, lo invitó a subir a la barca. Lo suyo es un buen pago -agregó-, por las noches, lo único que se escucha es el reclamo de los desaparecidos que reaparecen en las orillas.

Del otro lado, se extendía una avenida definida por precarios ranchos laterales que en nada parecían distinguirse del precario circuito de los suburbios. Aquí no parece haber nada diferente de lo que siempre he frecuentado -pensó Don Sandalio-, solo me desconcierta el silencio y no ver a alguien. De un lado o del otro, parece el mismo averno. }

En ese momento, como si mágicamente hubiese sido invocado por su pensamiento, desde la orilla donde predominan los sauzales, apareció un hombre, liviano y gris como una sombra, cuya mirada trasuntaba un sesgo apacible. Perplejo ante la aparición, Don Sandalio exclamó: Don Alberico. Es usted… el manantial de donde emanan los versos más hermosos del noreste. .. Usted ha sido mi maestro…, mi poeta preferido… Con unos acordes de su bandoneón y su voz reverencial repitió: “Cómo una tímida canción de pluma y cielo. Se va perdiendo su visión en el paisaje…Es una mano en el adiós, es un pañuelo, que se despide al iniciar su último viaje".

Con gravedad, Alberico recordó: "Compuse esos versos en Mendiolaza, pero todo eso es del olvido ahora. En este páramo no hay canto de los pájaros…Pero, dígame, qué anda buscando".

El día se desliza como insomne y me ignoran casi todos los que pasan como si fuera una sombra ajena, que ha perdido el camino hacia el ocaso, dijo Sandalio.

Pero supongo que pretende ir hacia el sur, preguntó Alberico. Sandalio, que era anarquista balbuceó: El Norte está usurpado. Demasiados milicos y vigilantes.

Pero, el sur no es diferente, objetó Alberico, y aquí también se corren riesgos. Venga, seré su guía en la partida.

Yo fui de estos pagos -explicó Sandalio-. El rancho que ando buscando estaba por aquí… Hace tanto… que he olvidado el lugar exacto.

Apenas había dicho eso, recuperó unos versos que repitió como en un exabrupto: "El rancho de Don Cesáreo, emplazado frente al río, evidencia en su atavío, la lucha de varios años". Y agregó de inmediato, "allí pase los días más felices, sólo que no lo sabía2.

Suele suceder -repuso Alberico-. Nuestro sueño es corto pero, lo vivimos como si fuera interminable…

Es cierto -agregó Sandalio-, si esto es un sueño no quisiera despertar.

Comenzaron a desandar la avenida de tierra elemental, eterna, conformando una imagen de compartida voluntad que dignifica, la poética afección que inspira la tradición escrituraria de los dos amigos. Alberico acaso recuperó a Dante y Virgilio, a Quijote y Sancho, Martin Fierro y Cruz. Don Sandalio, los días de su infancia, rebalsando de poesía y música en los fogones de esos lugares.

Los tenues rayos del sol otoñal derramaban su luz blanca sobre el sufrido color del rancherío, las canoas costeras y las redes de los pescadores que parecían sobrenaturales y una leve briza sureña entonada en la verde frondosidad de los sauzales, acompasaba el rítmico destino de la intensa caminata.

Sandalio dijo: No encuentro lo que pensé que buscaba, pero he descubierto algo importante, que lo pequeño y grandioso de la vida, no consiente deslumbrarnos con otra. Esta es más que suficiente.

Alberico sonrió. Que le parece si en el recodo, nos sentamos un rato -dijo. ¿En un recodo del tiempo o del camino?, preguntó Sandalio. “La jornada tiene un punto final ya establecido", replicó Alberico.

Sandalio no lo dejó continuar. Había desenvainado su bandoneón y se puso a cantar: "Canoas isleñas del Paraná, quiero ser el agua por donde van, irme cauce abajo, lluvia retornar, y ser nuevamente río Paraná".

[email protected]