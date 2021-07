La 73º edición de los premios Emmy se dirimirá entre los secretos de la corona británica y el spin off seriado de Star Wars. Es que la cuarta temporada de The Crown (Netflix) y la segunda de The Mandalorian (Disney+) encabezan -con 24 nominaciones cada una- el galardón que premia a las globalizadas producciones audiovisuales estadounidenses. WandaVision (Disney+) con 23 candidaturas, El cuento de la criada (Hulu / Paramount+) y Saturday Night Live (NBC) con 21 cada una, Ted Lasso (Apple TV+) con 20, Lovecraft Country (HBO) y Gambito de dama (Netflix) con 18 y Mare of Easttown (HBO) con 16, también buscarán ser las grandes ganadores de la ceremonia que se realizará en Los Ángeles el próximo 19 de septiembre, con la determinación de que –a diferencia de la última edición- será completamente presencial y en vivo, bajo un estricto protocolo. La gala estará conducida por Cedric the entertainer y será transmitida por TNT.



En la otra disputa de estos tiempos, la que se da entre las plataformas de streaming, la puja fue cabeza a cabeza: HBO Max Originals (HBO + HBO Max) alcanzó un total de 130 nominaciones, superando por tan solo una a Netflix. Por su parte, Disney+ sumó 71 candidaturas, quedando en el tercer lugar de las consideraciones de los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión. Aunque vale subrayar una salvedad: The Walt Disney Company, sumando toda la impresionante cartera de sus servicios on line, totaliza 146 nominaciones: Disney+ (71), Hulu (25), ABC (23), FX Networks (16), Nat Geo (10) y Freeform (1). Que cada cual haga el recorte que le favorezca.

Si bien la plataforma de la N roja perdió más de 30 nominaciones respecto de la edición pasada, cuando se había impuesto como el servicio más votado, no le ha ido tan mal al mantenerse en un segundo y expectante lugar. Todo lo contrario sucedió con Amazon Prime Video, que parece haber sufrido más que nadie el obligado parate en la producción por la pandemia (no hubo nuevos episodios de La maravillosa señora Maisel, su hermosa serie insignia) y pasó de las tres decenas de candidaturas en 2020 a solo 18 este año. La otra marca fuerte del mercado, Apple TV+, tiene motivos para celebrar, ya que creció de sus 18 nominaciones en la edición pasada a las 34 actuales, gracias a las 20 candidaturas que concentró Ted Lasso, su serie estrella que se convirtió en la comedia favorita de los Emmy 2021.

Ya sin la competencia –por distintas razones- de Better Call Saul, Killing Eve, Ozark, Stranger Things y Succession, las viejas conocidas The Crown, The Mandalorian y –en menor medida- El cuento de la criada (Hulu) concentraron las nominaciones en drama. Allí las tres competirán con The Boys (Amazon Prime), Los Bridgerton (Netflix), Lovecraft Country (HBO), This is Us (NBC) y Pose (FX).

Justamente, la tercera temporada de la serie Pose ya hizo historia en la gala de nominaciones por el solo hecho de que la nominación de MJ Rodríguez como mejor actriz protagónica en drama la convierte en la primera actriz trans en conseguir una candidatura en una de las categorías principales de interpretación. Hasta ahora, Laverne Cox había sido nominada cuatro veces pero como actriz invitada por Orange is The New Black.

MJ Rodríguez

En comedia, Ted Lasso tiene todo para alzarse con varias estatuillas. Sus 20 nominaciones la colocan en un lugar inmejorable para sus posibilidades, con la expectativa abierta de superar la performance de Schitt's Creek, la comedia que en 2020 obtuvo los siete premios por los que optaba. La serie de AppleTV+ competirá en comedia con black-ish (ABC), Cobra Kai (Netflix), Emily in Paris (Netflix), Hacks (HBO Max), The Flight Attendant (HBO Max), El método Kominsky (Netflix) y PEN15 (Hulu).

En mejor miniserie/película de TV, las preferencias este año parecen dividirse entre Mare of Easttown (HBO), el policial protagonizado por Kate Winslet, y WandaVision (Disney+), que con 23 reconocimientos le da sus primeras y numerosas nominaciones importantes a Marvel Studios (que suma 5 más por Falcon y el soldado de Invierno). Claro que en la categoría no se puede descartar a Y may destroy you, la serie de HBO Max que aborda el abuso sexual y sus traumas a partir de una escritora que no puede recordar lo que ocurrió la noche en la que fue atacada sexualmente.

La siguiente es la lista con las nominaciones en todas las categorías:

COMEDIA

-black-ish (ABC)

-Cobra Kai (Netflix)

-Emily in Paris (Netflix)

-Hacks (HBO Max)

-The Flight Attendant (HBO Max)

-El método Kominsky (Netflix)

-PEN15 (Hulu)

-Ted Lasso (Apple TV+)

DRAMA

-The Boys (Amazon Prime)

-Los Bridgerton (Netflix)

-The Crown (Netflix)

-El cuento de la criada (Hulu)

-Territorio Lovecraft (HBO)

-The Mandalorian (Disney+)

-Pose (FX)

-This Is Us (NBC)

MINISERIE / PELÍCULA DE TV

-Podría destruirte (HBO)

-Mare of Easttown (HBO)

-Gambito de dama (Netflix)

-The Underground Railroad (Amazon Prime)

-Bruja Escarlata y Visión (Disney+)

ACTOR - COMEDIA

-Anthony Anderson, black-ish

-Michael Douglas, El método Kominsky

-William H. Macy, Shameless

-Jason Sudeikis, Ted Lasso

-Kenan Thompson, Kenan

ACTRIZ - COMEDIA

-Aidy Bryant, Shrill

-Kaley Cuoco, The Flight Attendant

-Allison Janney, Mom

-Tracee Ellis Ross, black-ish

-Jean Smart, Hacks

ACTOR - DRAMA

-Sterling K. Brown - This is Us

-Jonathan Majors - Lovecraft Country

-Josh O'Connor - The Crown

-Rege Jean Page - Los Bridgerton

-Billy Porter - Pose

-Matthew Rhys - Perry Mason

ACTRIZ - DRAMA

-Uzo Aduba, En Terapia

-Olivia Colman, The Crown

-Emma Corrin, The Crown

-Elisabeth Moss, El cuento de la criada

-Mj Rodriguez, Pose

-Jurnee Smollett, Lovecraft Country

ACTOR - MINISERIE / PELÍCULA DE TV

-Paul Bettany - Wandavision

-Hugh Grant - The Undoing

-Ewan McGregor - Halston

-Lin-Manuel Miranda - Hamilton

-Leslie Odom, Jr - Hamilton

ACTRIZ - MINISERIE / PELÍCULA DE TV

-Michaela Coel, Podría destruirte

-Cynthia Erivo, Genius: Aretha

-Elizabeth Olsen, Bruja Escarlata y Visión

-Anya Taylor-Joy, Gambito de Dama

-Kate Winslet, Mare of Easttown

ACTRIZ DE REPARTO - COMEDIA

-Hannah Einbinder, Hacks

-Aidy Bryant, SNL

-Kate McKinnon, SNL

-Cecily Strong, SNL

-Juno Temple, Ted Lasso

-Hannah Waddingham, Ted Lasso

-Rosie Perez, The Flight Attendant

ACTOR DE REPARTO - COMEDIA

-Carl Clemons-Hopkins, Hacks

-Kenan Thompson, SNL

-Bowen Yang, SNL

-Brett Goldstein, Ted Lasso

-Brendan Hunt, Ted Lasso

-Nick Mohammed, Ted Lasso

-Jeremy Swift, Ted Lasso

-Paul Reiser, El método Kominsky

ACTRIZ DE REPARTO - MINISERIE

-Phillipa Soo, Hamilton

-Renée Elise Goldsberry, Hamilton

-Jean Smart, Mare of Easttown

-Julianne Nicholson, Mare of Easttown

-Moses Ingram, Gambito de dama

-Kathryn Hahn, Bruja Escarlata y Visión

ACTOR DE REPARTO - MINISERIE

-Daveed Diggs, Hamilton

-Jonathan Groff, Hamilton

-Anthony Ramos, Hamilton

-Paapa Essiedu, Podría destruirte

-Evan Peters, Mare of Easttown

-Thomas Brodie-Sangster, Gambito de dama

ACTRIZ DE REPARTO - DRAMA

-Aunjanue Ellis, Lovecraft Country

-Gillian Anderson, The Crown

-Helena Bonham Carter, The Crown

-Emerald Fennell, The Crown

-Madeline Brewer, El cuento de la criada

-Ann Dowd, El cuento de la criada

-Yvonne Strahovski, El cuento de la criada

-Samira Wiley, El cuento de la criada

ACTOR DE REPARTO - DRAMA

-Michael K. Williams, Lovecraft Country

-John Lithgow, Perry Mason

-Tobias Menzies, The Crown

-O-T Fagbenle, El cuento de la criada

-Max Minghella, El cuento de la criada

-Bradley Whitford, El cuento de la criada

-Giancarlo Esposito, The Mandalorian

-Chris Sullivan, This Is Us

ACTRIZ INVITADA - COMEDIA

-Jane Adams, Hacks

-Yvette Nicole Brown, A Black Lady Sketch Show

-Bernadette Peters, Zoey’s Extraordinary Playlist

-Issa Rae, A Black Lady Sketch Show

-Maya Rudolph, SNL

-Kristen Wiig, SNL

ACTOR INVITADO - COMEDIA

-Alec Baldwin, SNL

-Dave Chappelle, SNL

-Morgan Freeman, El método Kominsky

-Daniel Kaluuya, SNL

-Daniel Levy, SNL

ACTRIZ INVITADA - DRAMA

-Alexis Bledel, El cuento de la criada

-Claire Foy, The Crown

-Mckenna Grace, El cuento de la criada

-Sophie Okonedo, Ratched

-Phylicia Rashad, This Is Us

ACTOR INVITADO - DRAMA

-Don Cheadle, Falcon y el Soldado de Invierno

-Charles Dance, The Crown

-Timothy Olyphant, The Mandalorian

-Courtney B. Vance, Lovecraft Country

-Carl Weathers, The Mandalorian