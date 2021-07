El gobierno anunció este martes que dará un bono de 5 mil pesos en agosto a los jubilados y jubiladas que cobren hasta 46.130 pesos, es decir, el equivalente a dos haberes mínimos de 23.065 pesos. La medida beneficiará a más de 6 millones de personas. "Una sociedad que no piensa en los adultos mayores perdió la ética", dijo el Presidente, Alberto Fernández.

Para las jubilaciones más bajas, el bono de 5 mil pesos será el tercero del año. Los anteriores fueron de 1.500 en abril y mayo, los cuales alcanzaron a jubilados y pensionados que percibían hasta 1,5 jubilaciones mínimas. El bono de agosto será el de mayor impacto porque beneficia a aquellos que perciben hasta dos haberes mínimos. El actual gobierno también otorgó bonos previamente en enero y abril de 2020 (5 y 3 mil pesos, respectivamente) y en diciembre de 2019 (5 mil pesos).

Con el apoyo adicional de agosto, los jubilados que cobran la mínima percibirán 28.065 pesos ese mes, un 50 por ciento por encima de lo cobrado en diciembre de 2020 y el doble de lo percibido sobre el final del gobierno anterior, resaltó el gobierno.

El anuncio de la medida se realizó en un acto en la localidad bonaerense de Lomas de Zamora. Contó con la participación del presidente Fernández; el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; la titular del PAMI, Luana Volnovich; su par de Anses, Fernanda Raverta y el intendente local, Martín Insaurralde. Se estima que cerca del 83 por ciento jubilados y pensionados cobrará efectivamente el bono de 5 mil pesos en sus salarios de agosto.

Las jubilaciones y pensiones junto con las asignaciones familiares acumulan este año dos aumentos según lo previsto por la nueva fórmula de movilidad, basada en la evolución de la recaudación y los salarios. Fue un 8,07 por ciento en marzo y 12,12 por ciento en junio. El próximo aumento está previsto para septiembre.

"No queremos que los jubilados sean la variable de ajuste ante los aumentos de precios. Muchos me criticaron cuando dije que entre bancos y jubilados elegía a los jubilados, y entre salud y economía elegía salud, porque elegía la vida antes que la muerte, y no me arrepiento porque voy a luchar todos los días para que vivan con más salud y vivan bien", dijo Alberto Fernández durante el anuncio.

El mandatario también se refirió a la negociación que el gobierno viene llevando adelante con el Fondo Monetario Internacional y aprovechó la oportunidad para criticar al ex presidente, Mauricio Macri. "No queremos que el acuerdo con el FMI sea a costa del pueblo argentino. Me llama la atención porque los mismos que tomaron esta deuda andan por España explicándome como debo negociar. La verdad es que sería buenísimo que no nos hubieran metido en la deuda y así nos hubieran hecho un gran favor", señaló.

"Los jubilados no tienen cuentas en paraísos fiscales ni se dedican a la timba financiera, lo que cobran van y lo gastan en la provincia y ese es el motor que nos va a ayudar a recuperar la producción. En un mundo donde la riqueza está concentrada, hay que distribuir, igualar y llegar a todos para poder crecer, porque el crecimiento viene de abajo para arriba", dijo el gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

PAMI ordenado



Por otra parte, la titular del PAMI, Luana Volnovich, anunció que el instituto a su cargo "ya no tiene déficit, no debe ni un solo peso y sus cuentas están equilibradas". "Hace un apenas un año y medio la situación era dramática; no teníamos ni para comprar una gasa y había hospitales sin agua caliente y otros sin inaugurar. Teníamos un déficit de 8 mil millones de pesos y 19 mil millones de pesos de deuda por medicamentos oncológicos que heredamos de la administración de Cambiemos", indicó.

Volnovich además recordó que "ahora hay 3 millones y medio de personas que tienen sus medicamentos gratis, lo cual implica un ahorro de unos 4.200 pesos por mes, es decir el 18 por ciento de una jubilación promedio".