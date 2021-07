La Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Unicef recomendaron apoyar "sin cambios y sin más dilaciones" la sanción del proyecto de ley que establece el etiquetado frontal de alimentos.

El proyecto, que tiene media sanción en el Senado, fue aprobado hoy en plenario de comisiones de la Cámara Baja y establece que los alimentos con altos contenidos de sodio, azúcares, grasas saturadas, grasas totales y calorías, deben llevar una identificación en sus envases.

Las tres organizaciones de las Naciones Unidas consideraron, en un posicionamiento en conjunto, que, si la Cámara de Diputados sanciona la ley, tal como fue aprobada por el Senado de la Nación, hará que la Argentina "de un paso sustantivo y ejemplar en la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en la mejora de la alimentación y en la salud pública, previniendo enfermedades, discapacidad y muertes".

El proyecto de ley de Promoción de la Alimentación Saludable recibió media sanción del Senado en octubre de 2020 y hoy fue aprobado por 91 votos en un plenario de las comisiones de Legislación General, de Acción Social y Salud Pública, Industria y Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia y de Industria de la Cámara de Diputados de la Nación.

Olga Isaza, representante Adjunta de Unicef Argentina, considera que "es necesario que las familias puedan contar con información clara que permita entender el contenido de los productos comestibles e identificar los que no son saludables". Y agregó: "Hoy, esto no es posible debido a que los productos no cuentan con un sistema claro de advertencias en el frente de los empaques que indiquen si tienen exceso de sodio, azúcares o grasas, lo cual implica una vulneración de los derechos de los consumidores".

En este sentido, Paolo Balladelli, representante interino de la OPS/OMS, sostiene que "la mala alimentación guarda una estrecha relación con los factores de riesgo que cada año causan unas 140 mil muertes en Argentina. Frente a esta realidad y a la evidencia disponible, se vuelve fundamental implementar medidas como el etiquetado con advertencias sanitarias basadas en el perfil de nutrientes de la OPS. Esta es una herramienta clave para que las personas puedan acceder a la información que les permita tomar las mejores decisiones para el cuidado de su salud".

A esto, Carmelo Gallardo, representante Ad Interim de FAO en la Argentina agregó que "muchas veces, el consumo en exceso de productos altos en sodio, grasas o azúcares se debe a la falta de información sobre lo que contienen los productos ultraprocesados. El etiquetado frontal de alimentos permite fortalecer el derecho a la información, entendido como parte fundamental del derecho a la alimentación".

Varios países de la región, como Chile, Perú, México y Uruguay, implementaron el etiquetado de advertencias sanitarias en el frente de los empaques de los productos alimentarios y bebidas no alcohólicas.