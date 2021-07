La ausencia de Jorge Broun en el arco titular de Central esta noche en el partido por Copa Sudamericana obedece a “un cuadro de gastroenterocolitis”, según informó el club. Pero en verdad el jugador no subió al avión que trasladó a la delegación a Venezuela ayer a la madrugada porque la pareja del arquero dio positivo de covid-19. A pesar de ser un contacto estrecho, Broun siguió entrenando junto al plantel, más allá de que se tomaron recaudos menores, como practicar con los jugadores suplentes, restando importancia si contagiaba a los futbolistas que no forman parte del plantel principal de Cristian González. Broun debió ser aislado y ante la indisposición, que puede ser síntoma de coronavirus, se impuso finalmente la decisión de los médicos del club de no subirlo al avión. El pasado lunes todo el plantel fue hisopado y Broun dio negativo pero ante el temor que pueda dar positivo en los próximos días quedó descartado a último momento para el partido de esta noche. Previo al viaje de Venezuela, el presidente Rodolfo Di Pollina tuvo una fuerte discusión con el vicepresidente Ricardo Carloni, entre otros temas por las gestiones por refuerzos, y finalmente no viajaron a Venezuela todos los directivos que se habían anotado para el vuelo. Las diferencias entre el presidente y el vice son constantes, aunque en este caso las diferencias quedaron en evidencia.