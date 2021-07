”No podemos volver a dar la mala imagen que dimos en el torneo pasado”, aseveró ayer Ignacio Scocco. El delantero será titular y capitán en el debut de Newell’s del sábado ante Talleres y no dudó en especificar las diferencias del actual técnico, Fernando Gamboa, con su antecesor, Germán Burgos. “Con Gamboa hay una idea clara y es la de jugar en el área rival”, enfatizó el ídolo del parque Independencia.

"Con Gamboa el cambio que tuvimos fue muy grande. A la gente le digo que este será un equipo agresivo, es lo que trabajamos en la pretemporada. Ahora hay una idea clara de juego”, reconoció Scocco. El delantero no nombró a Burgos que dejó en claro lo fallido de su proceso, más allá de que todo quedó reflejado en cancha con el muy bajo rendimiento del equipo.

“No la pasé para nada bien en el primer semestre, el entrenador anterior me pedía cosas que sentía que no podía dar. Por primera vez en mí carrera había llegado a sentir que no tenía nada para dar. Hablé con Lucas Bernardi (manager de Newell’s) y realmente le fui sincero. Quiero mucho al club como para hacerle daño, si sé que no puedo darle algo a Newell's no me voy a quedar", admitió el goleador.

Pero Gamboa pretende recuperar la mejor versión de Scocco y no pone en duda su titularidad. “Tuve una charla con Gamboa para saber si yo podía aportar al grupo y pelear un puesto con mis compañeros. No era para pedirle nada", asumió. "Pero veo bien al equipo, se entendió lo que pide el técnico. En lo personal también me siento así y vamos a ir mejorando", añadió el delantero.

Por último, Scocco se refirió al retiro de Santiago Gentiletti. “A todos nos sorprendió la decisión de Santiago. Era importante para nosotros. Para el jugador no hay nada más feo que no poder entrenar y estar lejos de una cancha, debo creer que se sentía mal al no hacerlo. Solo queda apoyarlo”.