"Lo que esperamos es saber en algún momento quién o quiénes hicieron esto", dijo la abogada querellante Gabriela Durruty, en el marco del primer aniversario del crimen del exconcejal Eduardo Trasante. La letrada hizo un repaso por la causa judicial, desde los primeros momentos de la investigación hasta estos días, y habló de "una meseta". En el expediente hay cuatro personas imputadas como parte del entramado del crimen, bajo las figuras de partícipación necesaria y encubrimiento. "Lo que no tenemos son las dos puntas: quién o quiénes ordenaron; y quién o quiénes dispararon", señaló Durruty. Desde Fiscalía indicaron que se está confeccionando la acusación sobre las personas ya imputadas.

En la misma jornada que Trasante fue recordado con un acto virtual organizado por Ciudad Futura, bajo la consigna "Lo que Eduardo sembró", la abogada querellante recordó que "la causa tuvo un momento de avance, el año pasado, apenas sucedió el hecho: a los pocos días se encontró el auto (usado ese día); poco después se imputó a las primeras dos personas por encubrimiento; y en octubre se imputó a tres más, por la cuestión de la conexión Piñero, en relación a lo que desde la propia cárcel habían organizado, tanto el robo del auto como buscar a las personas que llevarían adelante toda la logística", resumió sobre las imputaciones a Alejo Leiva, Facundo López y Julio Rodríguez Granthon, como "partícipes necesarios" de homicidio doblemente calificado por precio o promesa remuneratoria y por el concurso premeditado de dos o más personas.

En su momento, los fiscales Gastón Ávila y Matías Edery les achacaron haber brindado un "aporte indispensable" para el crimen; y hablaron de un "plan criminal". A Rodríguez Granthon --quien además está procesado por la Justicia Federal en una causa por narcotráfico--, se le achacó "hacer gestiones para conseguir el vehículo Peugeot 308 usado para el hecho. Desde su lugar de detención, en el pabellón 9 de la cárcel de Piñero, dispuso de su organización criminal con la finalidad de conseguirlo, a través de un mensaje de voz de WhatsApp, con Brian A. (también imputado). Le dijo que se lo entregue a una persona de su confianza que se iba a comunicar con él y que luego le iba a pagar", reza la imputación.

En tanto, López fue acusado por seguir indicaciones de Granthon, y en base a la información que le proporcionó a éste otro preso --Isaías Zenón--, se comunicó para que le den el auto. A Leiva, en tanto, se le atribuyó haber enviado 5 imágenes --el frente de la casa de Trasante, entre otras-- desde su celular a una persona aún no identificada, 16 horas antes del homicidio.

"Después de esto --indicó Durruty--, la causa entró en una meseta, donde no se avanzó más. En este momento no tiene móvil claro y no solo no hubo más avance, sino que una de las personas de la primera audiencia imputativa fue desvinculada", dijo sobre Aníbal Galván, quien en febrero fue condenado en juicio abreviado a siete meses por encubrimiento. Para los fiscales fue quien compró el vehículo en cuestión. "Nos opusimos a esa desvinculación del caso y esperamos que la Fiscalía resuelva el planteo. Esta persona sigue detenida hasta tanto se resuelva por parte de la Fiscalía Regional", dijo la querellante.

"Lo que no tenemos, y es donde la investigación no encuentra curso, son las dos puntas: quién o quiénes ordenaron; y quién o quiénes dispararon", planteó la abogada; para quien "no puede discutirse que fue un crimen institucional, con una logística que no es la acostumbrada". En octubre, en cambio, Ávila dijo que hasta el momento no había "ninguna evidencia de un crimen institucional o por la participación política de la víctima".

Durruty agregó: "Se habló de venganza con el tema del triple crimen --en el que fue asesinado uno de los hijos de Eduardo, Jeremías, en 2012-- pero no hubo ninguna prueba; ni tampoco sobre una cuestión personal". Y aseguró: "Vamos a seguir buscando que se avance".

El homicidio fue cometido en la casa de Trasante, ubicada en San Nicolás al 3600, donde dos personas llegaron y le dispararon, antes de las tres de la tarde del 14 de julio de 2020. Desde Ciudad Futura se siguen preguntando "¿Quién mató a Trasante?". "Nuestra forma de mantenerlo presente es continuar su pelea. No descansar hasta que caiga el último de los responsables y que de una buena vez haya algo que al menos se parezca un poco a la justicia", expresaron desde el espacio que lo tuvo como concejal hasta 2018.