Trabajadores de los servicios de transporte urbano de pasajeros jujeños cerraron ayer ocho días de paro en reclamo del pago de salarios atrasados, el medio aguinaldo y el no descuento de los días de huelga, entre otras reivindicaciones.

El conflicto, que concluyó con un principio de acuerdo que se concretaría hoy y permitiría la regularización del servicio, tuvo sus derivaciones en los múltiples inconvenientes para los usuarios, lo que generó una denuncia penal de dos asociaciones de consumidores, y hasta la habilitación de un servicio alternativo de autos particulares en el ámbito de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Además, sigue abierta la discusión sobre la forma en que se distribuyen los subsidios nacionales, por un monto de 365 millones de pesos en la primera mitad del año.

Además del reclamo por los salarios adeudados, el aguinaldo y otros conceptos, los trabajadores también sostienen que hay deudas con la obra social y eso provoca que queden sin cobertura.

La protesta aflojó ayer luego de que, tras intensas negociaciones en la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, se llegara a un acuerdo que sería rubricado esta mañana, al parecer, antes de que el ministro Normando Alvarez García parta a recibir el "reconocimiento al mérito" que le otorgará a las 10.30 el gobernador Gerardo Morales, como respuesta a los cuestionamientos que afronta el ex embajador de Cambiemos en Bolivia por el contrabando de armamento a ese país.

Según se indicó, las partes firmarán el acuerdo y se restablecerá el servicio de transporte. Sin embargo, por lo que dijo el secretario gremial de la UTA Jujuy, Nicolás Abett, no es el mejor acuerdo: "Se arregló con todo lo que se ha podido. La necesidad tiene cara de hereje y ellos se aprovechan de la necesidad del trabajador, que no puede estar sin un peso en el bolsillo. Es por eso, y no como dicen funcionarios que ellos hicieron tratativas para lograr un acuerdo. Esto ha sido por la voluntad del trabajador”, subrayó el dirigente.

La dirigencia de UTA Jujuy estuvo en permanente comunicación con la conducción nacional del gremio para informar sobre la marcha de las negociaciones. Abett señaló que un acuerdo similar al que se firmará en Jujuy se hizo en Rosario, donde "el conflicto tenía las mismas características. El gobierno nacional ha incumplido con su palabra, pero creo que hay que buscar una solución a los subsidios del transporte público. Este problema no termina acá, porque el mes que viene será lo mismo. Ahora han creado una Secretaría de Transporte, esperemos que tenga la facultad necesaria para hacer frente a la situación en toda la provincia”, sostuvo el sindicalista. Es que el próximo año deben reformularse los contratos con las empresas de transporte. Estas firmas aducen que no pueden afrontar el pago de los salarios porque la Nación no remitió los subsidios de la manera prevista.

“Los trabajadores no tenemos que terminar haciendo el papel de empresarios, y no sabemos por qué (las empresas transportistas) no expresan su malestar al gobierno”, señaló Abett.

A través del fondo compensador Covid 2021, las empresas de colectivos de la provincia recibieron en junio $365.400.000, lo que equivale al 45% del total de esta partida de subsidios que enviaría este año el gobierno nacional, según la información del Ministerio de Transporte de la Nación en su sitio web.

Desde Nación afirman estar al día con las transferencias pactadas para 2021. El 3 de junio pasado, fueron liberados los pagos correspondientes a mayo por un monto total de $60.900.000.

La asamblea en Santa Ana.

Desde ayer a la tarde se reanudó paulatinamente el servicio y se espera que hoy se vuelva a la normalidad, a pesar de que aún no hay respuesta de la cancelación de la deuda salarial, algunas empresas, El Urbano, Xibi Xibi, realizaban ayer guardia mínima. La empresa Santa Ana que es la que más líneas tiene en la ciudad, continuaba con asambleas de trabajadores en la firme posición de que los empresarios cumplan con el contrato laboral.

Servicio alternativo

La capital, San Salvador de Jujuy, tiene 270 mil usuarios diarios del transporte urbano, con un movimiento mayor que otras ciudades, como Catamarca, La Rioja, Tucumán y Mendoza.

En estos días de paro una gran cantidad de usuarios acudieron a tomar remises. En esa situación, la Municipalidad capitalina permitió "alternativas" de transporte con autos particulares. Por un lado, autorizó a los taxis amarillos a funcionar como compartidos con una tarifa de $50. Además, habilitó el "Transporte Comunitario Solidario", que podía ser ejercido por conductores de barrios previamente inscriptos en el municipio y solo podían realizar viajes dentro de cada barrio y al centro.

Estos servicios alternativos se habilitaron por 15 días o mientras durara el paro de colectivos, por lo que se interpreta que hoy mismo quedarían abolidos.

La decisión municipal fue rechazada por varios sectores e incluso referentes de centros vecinales señalaron que desconocían la medida, a pesar de que la Municipalidad previó que en estos lugares se iba a recibir la documentación de los autos alternativos.

Los vecinos que usan el transporte público pagan $32,75 el pasaje que marca la tarjeta SUBE, ahora en estos días algunos tuvieron que pagar sumas muy por encima para cumplir con la asistencia al trabajo. “Si falto me descuentan el día, y pierdo el presentismo, el viernes tuve que pagar un remis $1000 pesos de Alto Comedero al barrio Santa Rosa”, relató Laura Zambrano, que trabaja en un vacunatorio.

Las paradas de remises tuvieron largas filas en horarios picos, “vine al centro a retirar remedios, me trajo un vecino y para regresar tengo que esperar un remis que me cobrará casi como el remedio, 600 pesos al barrio Higuerillas, pero nadie nos defiende. Entiendo el reclamo de los choferes, y ¿quién nos entiende a nosotros?”, expresó la vecina Silvia Méndez.

El sexto día de conflicto las asociaciones PROCONSUMER y CODELCO, que tienen como referentes a las abogadas Claudia Gonzaléz y Alicia Chalabe, presentaron una denuncia penal en el Ministerio Público de la Acusación contra el intendente Raúl Jorge y funcionarios provinciales exigiendo que garantizaran el servicio básico de transporte urbano de pasajeros.

Las medidas de fuerza se iniciaron el miércoles pasado, con una suspensión del servicio de transporte por un par de horas a la espera de que los empresarios depositaran el dinero adeudado (sueldo y aguinaldo de julio). Como eso no ocurrió los trabajadores afiliados a la UTA decidieron iniciar un “paro” de actividades.

El martes último la UTA Jujuy se movilizó a la Casa de gobierno, para exigir una respuesta. Ayer, en el octavo día, la protesta fue más compleja ya que grupos de trabajadores salieron a la ruta nacional 9, en el acceso sur de la ciudad, a realizar cortes, en protesta porque no hay respuesta concreta al pedido de que se salde la deuda salarial y también por las amenazas de descuento de los días de paro.

“Marché con mi familia, porque mi trabajo es para ellos, hoy no tengo qué comprar. Por qué tengo que andar mendigando si trabajo, cumplo con mi trabajo, con mi empleador. Venimos de hace rato con el mismo reclamo y no tienen voluntad de arreglar”, sostuvo Marcos Gutiérrez. Ante la falta de respuesta del gobierno pidióe “respeto” a los funcionarios y disculpas a los usuarios.